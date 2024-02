Carlos Alsina habla con Jordi Évole de una de las grandes noticias de las últimas semanas en el mundo de la política, esa amnistía con condiciones que el PP se planteó ofrecer a Carles Puigdemont con el objetivo de que Junts permitiese la investidura del líder del PP como presidente del Gobierno, algo que finalmente no se produjo.

Esa información trascendió tras la celebración de una cena de Feijóo con 16 periodistas, en la que se hablaba de "un alto dirigente del PP". "Yo me enteré de que era Feijóo por ti", confiesa Évole a Alsina, que defiende los motivos por los que dijo el nombre de Feijóo.

"No es una farsa, es una convención periodística. Nos sentamos 16 periodistas a comer con Feijóo para hablar a calzón quitado. En privado se habla de una manera y en público de otra. De ahí viene todo el lío. Se pactan las normas: se puede contar lo que ha dicho pero no se le puede atribuir a la fuente. Yo me enteré de que era Feijóo porque no entendía lo que estaba pasando con esa declaración", detalla.

Para Alsina, era necesario dar el nombre de Feijóo porque, de otra manera, "no se entiende el lío" con esas declaraciones. "Es Feijóo del día siguiente el que está desautorizando al Feijóo del día anterior. De ahí viene todo el follón", confiesa.