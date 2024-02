Carlos Alsina llega a su entrevista con Jordi Évole después de presentar 'Más de Uno' una mañana más en Onda Cero, dando un pequeño susto al presentador de 'Lo de Évole' al entrar de forma sigilosa en la sala donde ambos charlarán largo y tendido.

Évole bromea acerca del lugar que ha montado para hacerle la entrevista en un medio que le "encanta" como es la televisión. "Me encanta la tele, ya lo sabes. Me encanta verla en casa", asegura Alsina, si bien aclara que no le gusta "salir en la tele".

Preguntado por si alguna vez alguien le ha planteado salir en televisión, Alsina insiste en que "nunca han llegado" a ofrecerle dinero porque, de primeras, siempre se ha negado. "Todos los directivos que me lo ofrecen saben no solo que no me guste, sino que yo sé que no sé hacer televisión. Es muy complicada", agrega.