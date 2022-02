Gervasio Deferr volvió a triunfar en los Juegos Olímpicos de Atenas. "Estaba triste porque pensaba que se me acababa el mandato de campeón olímpico, pero lo conseguí y fui consciente de que otra vez era campeón y volvía a ser el gimnasta más laureado", ha recordado el exgimnasta. En el momento de su victoria, habían pasado dos años desde que se diera a conocer su positivo por consumo de drogas: "Ese estigma no me lo consigo quitar". Es en este punto cuando ha denunciado la "falsedad" de la gente que lo señaló y que en ese momento volvía a ponerse a su lado.

"Los que me habían señalado y ahora se ponían otra vez en la foto, lo hacían con desgana. Porque no les gusta idolatrar a alguien, luego hundirlo y tener que volver a hacerle la rosca de nuevo", ha considerado Deferr, que ha añadido, en referencia a los mismos: "Ellos son los que tienen la pasta y el poder, y tener que hacerle la rosca a 'Gervito el tocapelotas', el que ha dado positivo, les rompe. Se ponen otra vez en la foto, pero es falsedad y lo sé".