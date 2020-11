¿Son ustedes más agresivos por tener el pene pequeño? Es la curiosa y divertida pregunta que ha lanzado Cristina Pardo en Liarla Pardo. La duda tiene sus motivos. Sonia Vivas, concejal de Podemos en Palma de Mallorca, aseguró en redes sociales que "los hombres con penes pequeños suelen ser más beligerantes", una reflexión que no tardó en hacerse viral, y que fue ampliamente criticada por múltiples usuarios, dado el razonamiento.

"Se debe a que el mandato patriarcal valora mucho el tamaño de los genitales masculinos y asocia esa medida a la idea de potencia y fortaleza. El que no cumple, suple con violencia su carencia", explicaba Vivas en su tuit. Un mensaje que ha acabado por generar un debate en el programa sobre esta afirmación, que ha traido cola y muchas risas entre los tertulianos.

La psicóloga Ana Isabel Gutiérrez ha asegurado que "en la asignatura de sexualidad no estudian nada de eso", y ha añadido: "Yo no conozco ningún estudio, y eso no se da en las universidades". La pregunta entre los miembros de la mesa era única y clara: ¿cómo se puede demostrar algo así? ¿Hay alguna investigación científica que pueda avalar esta afirmación?