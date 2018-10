¿Sabe Juanra Bonet las respuestas que 'Los Lobos' han fallado en '¡Boom!'?

Juanra Bonet: "Mi madre prefiere verme en ¡Boom! que en vivo"

La madre de Juanra Bonet va a las grabaciones de ¡Boom! a pesar de que no lo vio nada claro cuando él le dijo que quería ser actor. A pesar de su respuesta inicial, con el tiempo, ha cambiado mucho. "Cuando estoy en casa de mi madre y emiten ¡Boom!, no me mira a mí, me ve a mí en el pasado y en dos dimensiones, mira a la televisión", explica Juanra.

La sorprendente revelación sobre el pasado de Juanra Bonet en Caiga Quien Caiga

Cuando Juanra Bonet trabajaba en Caiga Quien Caiga, los redactores y el director del programa eran conscientes de que trabajaba mejor cuando estaba cabreado. Por eso, siempre intentaban enfadarle. Él no sabía nada hasta que Gonzo se lo desveló.

Conocemos a 'Los Lobos', el equipo que está haciendo historia en la televisión con ¡Boom!

Liarla Pardo habla con 'Los Lobos', José, Manuel, Erudino y Valentín. Nos dan las claves de su éxito en Boom y también lanzan alguna que otra pregunta para Juanra Bonet.

La pregunta cargada de humor de Cristina Pardo a Juanra Bonet: "¿Qué se siente al estar en un programa que hace buena audiencia?"

El presentador de ¡Boom!. Juanra Bonet, visita el plató de Liarla Pardo y la entrevista comienza llena mucho humor con una pregunta de Cristina Pardo. "Eres el presentador de programa con más éxito ahora mismo en Atresmedia, ¿qué se siente al estar en un programa que hace buena audiencia?".