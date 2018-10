Juanra Bonet: "Mi madre prefiere verme en ¡Boom! que en vivo"

MEJOR VERLE EN TELEVIÓN

La madre de Juanra Bonet va a las grabaciones de ¡Boom! a pesar de que no lo vio nada claro cuando él le dijo que quería ser actor. A pesar de su respuesta inicial, con el tiempo, ha cambiado mucho. "Cuando estoy en casa de mi madre y emiten ¡Boom!, no me mira a mí, me ve a mí en el pasado y en dos dimensiones, mira a la televisión", explica Juanra.