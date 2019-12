Cristobal Montoro se ha 'enfrentado' en Liarla Pardo a las declaraciones de Mariano Rajoy durante un encuentro que tuvo con el también expresidente del Gobierno Felipe González. Ambos dirigentes hablaban de la bajada de impuestos que en su momento habría planteado el exministro de Hacienda.

Ante las risas del público asistente, Rajoy recordó una cita de Winston Churchill para zanjar la cuestión: "La mejor dieta para un político es comerse sus propias palabras". A ello ha reaccionado Montoro con humor, afirmando que no se reconoce en esas declaraciones de Rajoy.

En esta línea, Montoro ha asegurado que, "en contra de lo que reza la leyenda urbana", no hay constancia ni existen declaraciones suyas, cuando él estaba en la oposición, diciendo que iba a bajar los impuestos en 2011. "Verá cómo no lo encuentra", le ha dicho a Cristina Pardo, y ha añadido: "Sabía lo que teníamos delante".

No obstante, Montoro sí ha reconocido otras afirmaciones por las que ha tenido que retractarse posteriormenete: "Dije cosas como que no íbamos a subir el IVA, y tuve que ser el ministro de Hacienda que subiera el IVA, cosa que me sigue doliendo".