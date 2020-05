El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, asegura que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, ha "entrado en un debate político infecundo" cuando el Gobierno central ha decidido que no pasa a la fase 1.

Por eso cree que, antes de pasar de fase, hay que atender a los problemas del sistema. "Hay problemas que llevan a la prudencia y la sensatez, desde la información que dispongo estoy de acuerdo conque no hayamos pasado de fase".

"¿Por qué no nos agarramos a que se ha dicho que estamos trabajando bien?".

En este sentido, Gabilondo destaca que, en vez de ahondar en el debate político, la Comunidad debería poner el foco en los avances: "¿Por qué no nos agarramos a que se ha dicho que estamos trabajando bien y en la dirección adecuada?", cuestiona, al tiempo que asegura que "hay que dar confianza y animo, y hacer un esfuerzo por mejorar".

Así, respecto a la posición adoptada por el Gobierno regional durante la gestión de la desescalada, el socialista ha indicado que "la prudencia y la moderación no están de moda en absoluto". "Lo que necesitamos es un lenguaje de de serenidad, credibilidad y moderación".

De hecho, durante al entrevista recuerda que tendió la mano al Partido Popular y Ciudadanos para una salida de la crisis conjunta, algo que dice, le han pedido diferentes colectivos.

"No se trata de insistir, se trata de solventar los problemas".

"No estoy de acuerdo en lineas generales en la posición de Ayuso, pero, no es la ocasión para entrar en política de moción de censura o de cuestionar gobiernos existentes. Es el momento de trabajar todos juntos", añade.

"Espero que pasemos pronto a la fase 1, pero, no se trata de insistir, se trata de solventar los problemas. Pasaremos de fase si se hace bien, no dependerá de lo que insistamos", ha recalcado Gabilondo, al tiempo que ha destacado que Ayuso "no logrará afrontar la crisis solo con sus afines", pues de ese modo, "no quedará sola, quedará aislada que es peor".

Pide aclarar el enredo del apartahotel de Ayuso

Gabilondo también se ha pronunciado sobre la polémica por el apartahotel donde reside Ayuso. "No suelo juzgar hasta que escucho a la persona explicarse claramente sobre lo que se le dice, pero se han dado contradicciones", comenta.

Además, pone el foco en "la vinculación de este asunto con el de la contratación y ahí sí que vamos a hacer un trabajo parlamentario para que se aclare". "Es importante porque se han modificado hasta en cuatro ocasiones los contratos presentados en el portal de contratación", concluye.

Sobre las protestas contra el Gobierno

El portavoz del PSOE madrileño se ha mostrado preocupado por los "discursos de resentimiento y de polarizaron" que se escuchan en las protestas en las calles contra el Gobierno.

"Se sale a la calle al grito de libertad, pero, ¿qué entendemos por libertad?, porque si se entiende por libertad el negacionismo de esta situación, yo desde luego no tengo esa noción de la libertad", recalca.

Al mismo tiempo, ha destacado la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias a la hora de generar aglomeraciones en la vía pública.