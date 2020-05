La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que abrirá una investigación interna en la Comunidad sobre la publicación por "error" en su Portal de Contratación de un contrato para la puesta en marcha de hoteles contra el Covid-19 adjudicado "por error" a la cadena hotelera Room Mate, propietaria del apartahotel donde se aloja durante la crisis del coronavirus. La web publicó posteriormente una nueva versión del contrato, esta vez licitado a la Coordinadora del Tecer Sector y por un importe mucho menor.

Díaz Ayuso ha defendido en la Asamblea de Madrid que ella misma ha pagado de su "bosillo" la estancia en ese apartamento y ha señalado que era la mejor opción: "Lo único raro que ha habido es un contrato mal puesto, del que se ha enterado un periodista, y en el momento en que lo han conocido lo han descolgado a horas extrañas. Abriré una investigación en la Comunidad de Madrid".

La presidenta ha remarcado que su estancia en esa vivienda era "la mejor opción para no molestar a los vecinos" ni a su "equipo" y para "seguir trabajando con garantías": "Está pagado de mi bolsillo, no es el erario público el que se ha puesto de por medio". Además, ha indicado que mientras siga trabajando como presidenta, lo hará "en un sitio digno, con banderas y con la foto del rey, como haría cualquier presidente autonómico": "No se por qué tengo que se tratada de otra manera".

"Todo el mundo sabía que yo estaba en un hotel, solo faltaba saber el sitio para ponerme las cámaras", ha recriminado tras las pregunas de la oposición.

"No pretendía que dar explicaciones de lo que hago con mi vida, lo que hago con mi presupuesto cuando no está cargado al erario publico. Yo no soy como su jefe. Ni becas black ni mansiones pagadas por el tesorero del partido", ha respondido al portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà.

Isabel Díaz Ayuso se encuentra instalada en un apartahotel de lujo propiedad de Room Mate, cadena hotelera que ha cedido seis hoteles durante la crisis.

De los dos hoteles destinados a personas mayores sólo se ha puesto uno en marcha, sobre el que la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid firmó un contrato en el que figura como adjudicatario la Coordinadora del Tercer Sector, encargada de prestar los servicios socisanitarios.

Sin embargo, en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid llegó a figurar como adjudicatario del contrato Room Mate por un importe de 565.749,58 euros con IVA incluido.

Un "error" según fuentes de la Consejería de Políticas Sociales, que posteriormente cambiaron en el Portal de Contratación el nombre del adjudicatario por el de la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid y redujeron el importe a 240.443,57 euros IVA incluido.