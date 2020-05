La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insiste en que no hay motivos para que la región no pase a la fase 1 del plan de desescalada. "La decisión de no dejar que se abra Madrid se ha hecho sin ningún informe técnico sanitario", ha dicho la presidenta madrileña poco antes de conocerse el informe.

El próximo lunes, el Gobierno de la Comunidad volverá a pedir el cambio de fase. "Insisto en que estamos preparados para el paso a la fase 1", ha añadido Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En esta línea, Díaz Ayuso ha acusado al Gobierno de cambiar los criterios sobre la marcha.

"Nos exigen unos requisitos que vamos cumpliendo, pero que se cambian cada semana", ha denunciado la presidencia madrileña. Una "inconsistencia" en los criterios que, según ella, tendrán como consecuencia "la ruina", la palabra más repetida. Esto ha llevado a Díaz Ayuso a exigir transparencia en la toma de decisiones.

"¿Quién está decidiendo por todos los madrileños, por sus economías y por su libertad?”, se ha preguntado la dirigente del Gobierno de la Comunidad. No ha sido la única. Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, también ha acusado al Gobierno de opacidad en la gestión de la crisis del coronavirus. Ha considerado además que Madrid podría estar ya en la fase 1.

"No hay transparencia ni criterios claros. Yo creo que Madrid podría pasar de fase con mucha cautela si se reforzara el uso obligatorio de mascarillas", ha destacado Arrimadas. Sin embargo, el socio naranja de Ayuso, Ignacio Aguado, pide no hacer oposición desde el Gobierno autonómico.

"Para hacer oposición a Pedro Sánchez ya está el Congreso de los Diputados, no la CAM", ha expresado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid en una entrevista concedida al medio 'El Confidencial'. Discrepancia de Aguado en la estrategia crítica con el Gobierno de la presidenta de Madrid.