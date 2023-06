Hay quien busca un país para investigar con humanos. Razón: la eterna juventud. Y aquí hay un grupo de jóvenes y excéntricos millonarios que pretenden no envejecer nunca. Con una fiesta celebraron el nacimiento de 'Zuzalu', lo que pretende ser un nuevo país sin restricciones para la experimentación con humanos.

Quienes están detrás de esta idea son criptomillonarios. En su mayoría, gente muy joven y casi todos asiáticos y rusos. Están capitaneados por Vitalik Buterin, un programador ruso, fundador de 'Ethereum', una plataforma informática que desarrolla criptomonedas. Junto a él está también Nathan Cheng, otro joven propietario de una empresa para conseguir retrasar el envejecimiento. Junto a ellos están otras 200 personas más que han decidido lanzarse a por el elixir de la vida eterna.

Su intención es investigar sin límites. Sobre todo en lo que tiene que ver con regeneración celular. Ensayos que no están permitidos en ningún sitio, por todos los riesgos que entrañan, pero que ellos dicen estar dispuestos a asumir. Buscan un país que les dé vía libre a hacer cualquier tipo de ensayo que ellos quieran. Poniendo sus cuerpos. Y que además tenga ventajas fiscales a todas las empresas de experimentación que quieran establecer allí su base.

La idea surgió en una especie de campamento para ricos en Tivat, Montenegro. Unas convivencias de lujo que han llamado 'Zuzalu', en un resort a orillas del Adriático. En él han convivido en los últimos dos meses de forma ininterrumpida. Allí han estado 200 personas, a las que se han unido en algunos momentos otras 700.

Ahora, ¿tienen ya algún candidato a país de la experimentación? A ellos les gusta Rhode Island porque dicen que en Estados Unidos hay muchos partidarios de la longevidad. También empresas de biotecnología que podrían no querer mudarse a otro país. Otra de las ventajas es que tiene una población pequeña y creen que si mucha gente se muda allí, se pueden hacer con el poder y cambiar las leyes.

Hay una segunda opción, en Montenegro. Ya han celebrado allí la constitución del proyecto y se han reunido con los gobernantes. De hecho, al capitán de esta idea, a Vitalik Buterin, le han dado incluso la nacionalidad.

Los creadores de esta idea se basan en dos antecedentes. El primero es un movimiento que se creó hace 20 años: 'Free State Project'. Entonces, 20.000 personas se mudaron a New Hampshire para crear un estado propio, pero no ha funcionado. No tienen sus propias leyes y además viven entre delincuencia y ataques de osos. El segundo es Próspera, una ciudad en Honduras donde el bitcoin es la moneda de curso legal y que ofrece regulaciones flexibles a las empresas.