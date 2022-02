Casi todo el PP ha dado la espalda a Pablo Casado, cuya salida se espera en cuestión de horas. Hace tan solo unos meses, sin embargo, los 'barones' del partido hacían piña con su líder en la Convención Nacional de la formación en Valencia.

Desde entonces han pasado menos de cinco meses, pero hoy esos mismos líderes piden un Congreso Extraordinario o que se tomen decisiones urgentes. Sin embargo, aquella convención nos dejó muchas declaraciones de amor de los que hoy se han revuelto contra su presidente.

Entonces, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, recordaba su trayectoria juntos y le agradecía a Casado la confianza depositada en ella. "Me dio la mayor oportunidad política de toda mi vida", afirmaba la dirigente popular, que hablaba así al presidente del PP: "Necesitamos que tú llegues a ser el presidente del Gobierno".

Alberto Núñez Feijóo, que ahora suena como el próximo líder del PP, afirmaba en aquel momento que "el político que representa el futuro es Pablo Casado". El presidente andaluz, Juanma Moreno, también le ofrecía un apoyo sin fisuras: "El futuro es nuestro, del PP y de Pablo Casado", señalaba.

Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco, que hoy no quiere saber nada de Casado, hace tan solo unos meses le encumbraba prometiendo "trabajar para que otro de los nuestros sea presidente del Gobierno: Pablo Casado". "Con nuestra ayuda, serás presidente del Gobierno", le prometió.

El presidente murciano, Fernando López Miras, íntimo del número dos del PP, Teodoro García Egea, ha sido el último 'barón' en bajarse del barco, pero hace no tanto presumía así de equipo: "Somos un equipo de grandes presidentes porque tenemos al mejor líder posible", aseguraba. "Sin ti no seríamos lo que somos y sin ti no estaríamos donde estamos", le decía a Casado, a quien dedicaba este cumplido: "Vas a ser el mejor presidente que haya tenido España".