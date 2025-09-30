Trump y el regreso del espíritu guerrero: su plan militar para "sanear una por una" las grandes ciudades demócratas

El contexto El presidente insiste en que la izquierda extrema radical es "el verdadero enemigo" y pide enviar fuerzas armadas a ciudades como Los Ángeles o Washington, pese a que las estadísticas de criminalidad muestran lo contrario.

Donald Trump vuelve a mostrar su lado más combativo. Ha propuesto algo que suena a película de acción: convertir grandes ciudades gobernadas por demócratas, como Los Ángeles o Washington, en auténticos "campos de entrenamiento" para el ejército estadounidense. Según él, se trata de entrenar a las fuerzas armadas y al mismo tiempo combatir la criminalidad… aunque los números dicen otra cosa.

Trump insiste en que el verdadero enemigo ya está dentro del país: la "izquierda extrema radical". Y según él, es más difícil de combatir porque "no lleva uniforme". Por eso ha pedido a los militares que actúen dentro de Estados Unidos, en ciudades donde, según su visión, el orden se ha perdido.

No es la primera vez que lo hace. En junio, envió a la Guardia Nacional a Los Ángeles para sofocar protestas por detenciones de migrantes. El gobernador de California se opuso, pero eso no detuvo a Trump. Y hace solo un mes, utilizó la excusa del "crimen desenfrenado" para mandar militares a Washington, aunque las estadísticas mostraban que la violencia estaba en su nivel más bajo en 30 años.

Para Trump, los números importan poco. Las grandes ciudades con gobiernos demócratas son "muy inseguras" y él promete sanearlas "una por una". La siguiente en su lista es Chicago, que según él es "un infierno" y está peor que Afganistán. Pero los datos muestran lo contrario: homicidios y asesinatos han caído significativamente en el último año. Para Trump, eso no cuenta: es Illinois, y eso basta para encender su espíritu guerrero.

La versión oficial es que se trata de "preservar la paz". La versión real es que Trump busca recuperar poder político mostrando fuerza y autoridad, como un líder dispuesto a combatir a sus enemigos dentro del país, un Trump que vuelve a sacar su lado más guerrero en plena ciudad estadounidense.

