Ahora

Del mito al miedo

El 'contubernio judeo-masónico': la conspiración que Francisco Franco decía que amenazaba España

Los detalles Según el dictador, masones y judíos estaban unidos en un complot para destruir la patria, acabar con la religión y favorecer a comunistas y separatistas. Una conspiración imaginaria que sirvió para perseguir, torturar y matar a miles de españoles.

El 'contubernio judeo-masónico': la conspiración que Francisco Franco decía que amenazaba España

Hasta sus últimos días, Francisco Franco estaba obsesionado con un enemigo que no existía: el llamado 'contubernio judeo-masónico'. En su último discurso, en octubre de 1975, volvió a mencionarlo, como si toda la decadencia de España dependiera de esa conspiración secreta.

Según él, masones y judíos estaban unidos en un plan para destruir España. Les culpaba de todo: de los comunistas, de los separatistas, de cualquier problema político o social, incluso de amenazar la religión. La realidad era muy distinta: en España apenas había unos 6.000 masones y unos 5.000 judíos, y estos grupos no tenían prácticamente relación entre sí. Pero eso no frenó a Franco: les señalaba como responsables de todos los males del país y los convirtió en un chivo expiatorio perfecto.

La persecución fue real y brutal. Miles de personas fueronencarceladas, torturadas y asesinadas acusadas de formar parte de este 'contubernio'. Se calcula que alrededor de 5.000 murieron directamente por esta obsesión. En algunos casos, Franco llegó a condenar a masones que ya habían sido ejecutados por otros motivos.

El régimen se encargó de alimentar el mito con propaganda constante. Carteles y publicaciones repetían que "marxistas, masones, separatistas y judíos quieren aniquilar España" y los llamaban "asesinos de España". InclusoFranco se inventó un seudónimo, JakimBoor, bajo el cual escribió 49 artículos para el diario 'Arriba', luego recopilados en el libro 'Masonería'. En ellos denunciaba a los masones como traidores a la patria y advertía que eran capaces de vender a sus propios hermanos por ambición. A los judíos los presentaba como parte de un plan internacional para subvertir el orden y la religión.

Todo esto tuvo respaldo legal. En marzo de 1940 se aprobó la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, que permitió encarcelar a decenas de miles de españoles bajo la acusación de pertenecer a esta conspiración. La persecución fue especialmente dura durante las décadas siguientes, alimentando un clima de miedo constante y convirtiendo la lucha contra el 'contubernio' en uno de los pilares del franquismo.

La idea de un complot masónico tiene raíces antiguas: desde el siglo XVIII, los masones se vinculaban con la Revolución Francesa y se consideraban una amenaza para la monarquía y la Iglesia. Franco tomó esa narrativa y la llevó al extremo, convirtiéndola en una obsesión personal. Para él, el mito justificaba represión, censura y asesinatos.

En pocas palabras, el 'contubernio judeo-masónico' nunca existió. Era un invento que Franco convirtió en su obsesión, un mito usado para sembrar miedo y justificar la persecución de miles de españoles. Una mentira que se convirtió en una de las columnas vertebrales del franquismo y dejó una huella sangrienta en la historia de España.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Temporal de lluvia, en directo | La lluvia azota duramente a una Ibiza inundada y con la UME desplegada para rescatar a personas atrapadas
  2. La jueza de la DANA, sobre la negligencia del Gobierno de Mazón: "Es como si un juez de Violencia de Género no supiera que hay órdenes de protección"
  3. El 'show' de Trump con sus mandos militares: propone usar "ciudades peligrosas" de EEUU como campos de entrenamiento
  4. Hamás se inclina hacia el 'sí' y podría aceptar el plan de paz para Gaza, según la CBS
  5. Ayuso se inventa una amenaza etarra de "pim, pam, pum" traduciendo mal el "entzun, Euskadi euskaldun" del lehendakari Pradales
  6. Rosario tiene 101 años y después de 76 en el Eixample (Barcelona) la echan de su residencia: un fondo de inversión ha comprado el edificio