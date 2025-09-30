¿Por qué es importante? El secretario de Defensa de EEUU lanza un discurso lleno de comentarios machistas y anticuados sobre mujeres en combate y políticas de sensibilidad, que parecen sacados directamente de los pensamientos del Fary en los años 80 sobre los roles de hombres y mujeres.

El secretario de Defensa de Estados Unidos se ha marcado este martes un discurso ante cientos de militares que, más que moderno, ha sonado a otro tiempo. Sus comentarios, machistas, despectivos y de un tono totalmente anticuado, recuerdan a frases que uno esperaría escuchar en otra época.

"Se acabó la era de la sensibilidad y de no herir los sentimientos", dijo, y añadió que el Pentágono se había convertido en un "departamento woke". Sobre las mujeres en combate, fue aún más tajante: "Si ninguna está preparada, que se vaya a casa. Departamentos de identidad ni tíos con vestidos". Palabras que, leídas hoy, parecen sacadas de un manual de los años 80… o de una canción de El Fary.

Porque en 1984, El Fary ya hablaba del "hombre blandengue": despreciaba al hombre que cedía su lugar y se implicaba en las labores domésticas, el carrito del niño... Hablaba también sobre la mujer "granujita, pero sin la que la vida no tendría sentido". Sus frases resumían un pensamiento sobre los roles de siempre que hoy vuelve a sonar, sorprendentemente, en la cúpula militar estadounidense.

La comparación es brutal. Lo que hoy suena a discurso militar anticuado, hace más de 40 años ya estaba dicho por un cantante español. Entre Trump, su secretario y El Fary, el "hombre blandengue" ha resucitado… y lo peor es que hay quienes lo escuchan y lo toman como normal.

