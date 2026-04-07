El almirante Garat explica si Trump llevará a cabo o no sus amenazas a Irán: "Podemos intuir que solo pensará en cómo puede afectar a su propia imagen"

Juan Rodríguez Garat, almirante retirado, explica si realmente puede o no cumplir Trump estas amenazas hacia Irán: "Toda una civilización morirá esta noche", ha dicho el presidente de los EEUU. En el vídeo, su análisis completo.

A menos de 24 horas de que dé por finalizado el ultimátum que Donald Trump ha dado a Irán para llegar a un acuerdo, el presidente de los EEUU ha reiterado su amenaza a Irán: "Toda una civilización morirá esta noche".

"Ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo", ha escrito Trump en su cuenta de Truth.

Juan Rodríguez Garat, almirante retirado, señala en Al Rojo Vivo si realmente puede o no cumplir Trump estas amenazas: "Poder puede y tiene muchos cantos de sirena en su propio grupo de apoyo, en su propio gobierno, que le animan a hacerlo, argumentando que, en el fondo, si vuelve a hacer este ultimátum, lo vuelve a aplazar, perderá más credibilidad todavía de la que ha perdido".

Ahora bien, según analiza el experto, "creo que en este momento ni siquiera el propio Trump sabe lo que va a hacer (...) Pero sí podemos intuir que en esta decisión, solo pensará en cómo puede afectar a su propia imagen".

Esto es, "si estará mejor considerado como un posible criminal de guerra por casi todo el mundo civilizado o estará mejor considerado como un hombre que no es capaz de llevar a cabo aquello que ha dicho. Y ahí va a estar su decisión".

Y podría también, "optar por algo intermedio o por algo temporal, por destruir dos puentes y bombardear con grafito una central. Es una posibilidad alternativa que, desde luego, quizás sea en este momento la mejor de las opciones", señala Garat.

¿Podría cometer Trump crímenes de guerra?

Por otro lado, ¿hasta qué punto estaría Trump cometiendo crímenes de guerra? Esto es, ¿atacar puentes, infraestructuras civiles, aunque sean estratégicas, trenes, carreteras, pozos petrolíferos o centrales energéticas, serían crímenes de guerra?

Según explica el almirante, las leyes en los Convenios de Ginebra permiten el ataque a una central eléctrica o un puente cuando afecta directamente a algunas operaciones en curso. Esto es, "uno puede bombardear un puente porque no permita un ataque de flanco o de una división enemiga. Eso está permitido porque existe un criterio en los Convenios de Ginebra que se llama el de proporcionalidad y que hace que, sin la ventaja militar que se va a conseguir es suficiente, se pueden admitir ciertos daños a objetivos civiles, pero no es el caso".

No es el caso, añade y aclara el almirante, "porque el propio presidente Trump alega que ya ha ganado la guerra militarmente y lo que está utilizando es esta amenaza de atacar objetivos civiles para conseguir que Irán abra el estrecho de Ormuz. Y la amenaza no es la guerra, sino que la amenaza es llevar al país a la Edad de Piedra. Y eso de llevar países a la Edad de Piedra, no está contemplado como método legítimo de guerra en los Convenios de Ginebra".

En el vídeo podemos ver al completo el análisis del almirante Juan Rodríguez Garat en directo para Al Rojo Vivo.

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