El odio tiene asiento en Europa: cumbre ultra en el Parlamento Europeo con homófobos, supremacistas y ultraderechistas

Los detalles Diputados y políticos de todo el mundo que apoyan la pena de muerte para homosexuales, hicieron el saludo nazi o han sido condenados por violencia vuelven a Bruselas. También habrá influencers racistas, ultracatólicos homófobos y grupos como Vox, que se presentan como víctimas mientras promueven odio.

El Parlamento Europeo, símbolo de la unión tras el fascismo y de los valores democráticos de Europa, abrirá la semana que viene sus puertas a una cumbre ultra que promete ser todo un escaparate de discursos de odio. Allí se reunirán políticos, influencers y miembros de organizaciones ultraconservadoras que promueven mensajes homófobos, racistas, xenófobos, tránsfobos y supremacistas.

Quiénes estarán

Entre los asistentes hay nombres con un historial alarmante:

Una diputada de Uganda que votó a favor de la pena de muerte para los homosexuales , y que ahora recorre el mundo difundiendo su discurso de odio. Estuvo en España en la cumbre ultra del Senado y ahora repite presencia en Bruselas.

que votó a favor de la , y que ahora recorre el mundo difundiendo su discurso de odio. Estuvo en España en la cumbre ultra del Senado y ahora repite presencia en Bruselas. Influencers como una holandesa que difunde el "gran reemplazo" , la teoría racista que sostiene que la población blanca europea está siendo reemplazada a través de la migración. Sus vídeos han sido censurados por YouTube por incitar al odio, pero algunos líderes internacionales, como Donald Trump, han respaldado su difusión.

, la teoría racista que sostiene que la población blanca europea está siendo reemplazada a través de la migración. Sus vídeos han sido censurados por YouTube por incitar al odio, pero algunos líderes internacionales, como Donald Trump, han respaldado su difusión. Diputados de la extrema derecha italiana , como Carlo, que fue grabado haciendo el saludo nazi .

, como Carlo, que fue grabado haciendo el . Políticos latinoamericanos vinculados a Bolsonaro, y legisladores como Rodrigo Iván Cortés, de México, condenado por violencia política contra una congresista trans.

Además, participaránque llegan a vincular la homosexualidad con la pedofilia y sostienen que la ONU quiere destruir la "familia tradicional". Ellos se autodenominan ", pero en la práctica son homófobos, tránsfobos y están en contra de que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo.

Vox también estará presente. Forma parte de Patriots, junto al grupo de Alvise que organiza estas jornadas, en las que también participará una abogada cristiana que asegura que "en clase se enseña que ser heterosexual es raro".

Qué van a decir

En estas jornadas se escucharán. Los organizadores, sin embargo, se presentan como víctimas de la censura y aseguran que solo defienden suy sus "convicciones".

Lo cierto es que allí habrá gente que está a favor de la pena de muerte para homosexuales, que difunde bulos racistas y que justifica la discriminación y la violencia. Y todo esto se hará bajo el paraguas de la libertad de expresión.

Por qué preocupa

El problema no es solo el contenido de los discursos, sino el lugar donde se van a dar: el Parlamento Europeo, la institución que simboliza la unidad y los valores democráticos del continente. Darle espacio a fascistas, intolerantes, violentos y odiadores profesionales bajo la excusa de la libertad de expresión es un ataque directo a los valores europeos.

Este evento plantea un debate fundamental: ¿hasta dónde llega la libertad de expresión y cómo se protege a la sociedad de discursos que promueven la violencia y la discriminación? Porque legitimar este tipo de mensajes no es libertad, es darle un altavoz a la ponzoña.

