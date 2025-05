Desde Sodalicio a 'Infovaticana' pasando por los 'MAGA': todos los que trataron de desacreditar al papa León XIV

Un 'progre' o un 'woke'. A los seguidores del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, como Laura Loomer, Vince Langman o Steve Bannon no les has gustado la elección del cardenal Robert Francis Prevost como nuevo papa. De hecho, los 'Make America Great Again', es decir, los 'MAGA' llevan ya meses desarrollando una campaña contra el que se ha convertido en el pontífice León XIV. Todo, a pesar de ser el primer estadounidense en ostentar el cargo de líder máximo de la Iglesia católica.

Fue cuando pasó a formar parte del círculo de confianza de su predecesor, Francisco I, que medios ultraconservadores iniciaron una campaña conjunta para desacreditarle, la cual se ha intensificado en las últimas semanas con el fin de evitar la continuidad del legado progresista del argentino.

Entre las falsedades vertidas se encuentra la insistencia sobre que tanto en la diócesis de Chicago como en la peruana de Chiclayo consintió casos de abusos sexuales. Mientras que en la primera se le exoneró de toda culpa, la segunda reconoció, no solo que se reunió con esas víctimas sino que, al contrario de lo habitual, les animó a denunciarlo por la vía civil.

De hecho, de forma paralela a esa investigación, el Vaticano también inició la suya propia concluyendo con el mismo resultado: las acusaciones sobre Prevost era infundadas. De no ser así, incluso, hubiera sido complicado que más de un centenar de cardenales lo eligiera como nuevo sumo.

Pero, ¿quién hay detrás de esa campaña? Partiendo de la base que el ya papa fue el responsable -como prefecto del Dicasterio para los Obispos- de destituir al arzobispo Eguren, vinculado al Sodalicio. Un colectivo ultracatólico peruano en el que se enmarcaron esos y muchos otros abusos a mujeres y casos de pederastia. De ahí que pusieran a León XIV en el punto de mira.

Un colectivo fundado por el hombre que aparece sobre estas líneas llamado Luis Antonio Figari. Es laico, fascista y admirador de Primo de Rivera, así como de la Falange. De hecho, los miembros de esta organización se definían como soldados contra la izquierda, marxistas y judíos. Algo que no gustaba al papa Francisco ya que antes de fallecer, hace un mes, pretendía disolver el Sodalicio de forma oficial.

Si bien el grupo tiene sus orígenes en Perú, logró encontrar en España a quién contribuyera a extender sus mentiras. A pesar de que se demostró que 'el caso Prevost' era falso, medios especializados y ultracatólicos españoles han seguido publicando esas informaciones para cargar contra él, el papa Francisco y los dos sacerdotes que lo investigaron.

Historia que el periodista especializado en extrema derecha, Antonio Maestre, repasaba en su artículo 'Los fascistas que odiaban a León XIV' publicado en El Muro de laSexta.com. En concreto, Maestre señalaba a medios como 'Infovaticano', cuyos fundadores son a día de hoy muy estrechos colaboradores de los líderes de ultraderecha.