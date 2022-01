El 40% de los españoles mueren sin hacer testamento, según datos del Consejo General del Notariado. Y con esa cifra, surgen seis preguntas en laSexta Clave acerca de esta cuestión que desgrana el periodista Joaquín Castellón. La primera: ¿qué pasa cuando alguien fallece sin testamento? Entra en juego el Código Civil. Todo iría para los hijos a partes iguales, y si no hay hijos, para los padres.

En los siguientes puestos, en orden de priodidad, estarían el cónyuge, los hermanos, sobrinos. Así, la primera conclusión en este punto -y algo en lo que también inciden mucho los notarios, es que si tiene pareja pero no hijos es imprescindible hacer testamento. Porque si no, la pareja no hereda: se quedaría sin nada, tendría el usufructo y nada más. Y en caso de que no haya ningún familias que pueda percibir la herencia, todo va al Estado.

A partir de este primer análisis, surgen varias dudas: ¿se puede desheredar a los hijos? Sí, pero solo en casos muy extremos: si hay maltrato, intento de asesinato. Y en caso de divorcio, ¿cuántas exparejas o matrimonios previos tienen derecho a herencia? Aquí hay que decir que ninguna. Por ley, solo recibe herencia la pareja actual. No obstante, si se quiere dejar algo a alguna expareja se puede.

Lo único que hay que hacer es dejar constancia de ello en el testamento. Aun así, hay matices, porque como máximo se le puede dar un tercio de la herencia a esa expareja o persona que formó parte de un matrimonio previo. ¿Se puede dejar herencia a aninales? En España, no, pero hay países que lo permiten. Alemania, por ejemplo: allí, Gunther, un perro, recibió 440 millones de euros de su dueña: la Condesa Liebenstein.