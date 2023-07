Este lunes era el último día con encuestas antes de las elecciones del 23J: desde la medianoche, está prohibido publicar ningún sondeo electoral, una fecha límite a la que ha precedido una avalancha de encuestas en las últimas horas. laSexta Clave ha analizado todas estas encuestas publicadas en los medios y por el CIS y extraído seis claves en el último día con encuestas antes de los comicios, unos sondeos que dan aire al Partido Popular.

Las encuestas dan aire al PP

Según el promedio de sondeos, el PP obtendría casi el 34% de los votos el próximo domingo y el PSOE se quedaría a seis puntos con casi el 28%. Por su parte, por la tercera plaza pelean Vox y Sumar, a quienes las medias otorgan resultados similares: ambos están alrededor del 13%, con la ultraderecha un poco por encima.

Por bloques, las derechas de PP y Vox suman un 47% y el bloque de las izquierdas, de PSOE y Sumar, casi un 41%. El bloque de la derecha superaría así al de la izquierda, según las encuestas, y los 'populares' lograrían escaños en provincias en las que hasta ahora eran residuales, como Girona o Guipúzcoa.

En este sentido, el presidente de la consultora GAD3, Narciso Michavila, ha augurado "resultados históricamente altos" en Cataluña y no descarta que entre en Guipúzcoa, "el sitio que más difícil parecía para el PP".

Bloques poco porosos

Por otro lado, en estos últimos días de campaña el PP se ha lanzado a atraer a nuevos votantes. Una lona instalada por el partido en el centro de Madrid resume muy bien hacia dónde dirigen su campaña: contiene los colores de las principales formaciones políticas -incluido el naranja de Ciudadanos, a la derecha del PP y aunque no se presenta- y el azul en el centro, con la franja más ancha y el siguiente lema: "Si quieres un presidente que gobierne para todos, vota a Feijóo". Llaman así a la unidad y al voto útil.

Sin embargo, por mucho que Alberto Núñez Feijóo confíe en las trasferencias de votos de última hora, muchos expertos no ven tan claro que mucha gente vaya a pasar de votar PSOE a votar PP. Así lo indicaba Kiko Llaneras en Al Rojo Vivo, donde señalaba que en realidad "no hay mucho voto moviéndose". "No hace falta que la última semana pasen cosas para que nos llevemos una sopresa", advertía no obstante, recordando que "las encuestas son un ejercicio de aproximación".

La importancia del tercer puesto

La tercera clave es, precisamente, el tercer puesto, la pelea por el tercer cajón del podio, que se disputan dos partidos antagónicos: Sumar y Vox. Es relevante porque el 23J va de bloques y los escaños que puedan añadir Vox o Sumar a los suyos respectivos pueden ser fundamentales para determinar quién será el próximo presidente y con qué vicepresidente.

Endika Núñez indicaba este lunes en ARV que "esta tercera posición es clave porque superando el 15% de los votos a nivel estatal el sistema electoral te empieza a premiar". "El que quede primero entre Vox y Sumar seguramente le añada muchos escaños a la coalición del bloque que van a querer que gobierne", explicaba.

Récord del voto por correo

La cuarta clave del 23J es el récord del voto por correo, que han solicitado 2,6 millones de españoles. Jamás tantos ciudadanos habían optado por esta vía para ejercer su derecho al sufragio. De todos los que lo han pedido, un 98% ya ha recibido la documentación según Correos. Hay encuestas que se atreven a pronosticar incluso qué han votado los que han votado por correo. Según Michavila, "ha votado tantísima gente por correo" que ya saben que "la derecha le está sacando 12 puntos a la izquierda en el voto por correo".

Gran participación

Asimismo, todo apunta a una gran participación. Si observamos el histórico de participación electoral, el récord de está en las elecciones de 1982, las primeras que ganó Felipe González, en las que cerca del 80% de los españoles acudieron a votar. También fue alta en la victoria de José María Aznar de 1996, cuando el 78% de los votantes se acercó al colegio electoral, casi el mismo porcentaje que se alcanzó en el primer triunfo de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2004, cuando lo hizo el 77%.

La cifra más baja de participación se dio hace cuatro años, con un 66%, en la repetición electoral de noviembre de 2019, cuando bajó casi 10 puntos con respecto a las anteriores.

Ahora se prevén otra vez cifras muy altas de participación, pero también de atascos, ya que previsiblemente muchos querrán aprovechar ese fin de semana de verano para salir de la ciudad y volver al final de la tarde para votar a última hora. Algo que, según ha advertido el presidente de GAD3, puede plantear un problema: "Puede haber grandes atascos en las entradas de todas las grandes ciudades y mucho elector español que en el último minuto se quede sin poder votar", ha alertado.