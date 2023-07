"Feijóo tiene 10 años más que yo, y yo me acuerdo de lo que pasaba en Galicia con las madres que luchaban contra la droga. Yo era joven y toda Galicia incluida yo sabíamos quién era Marcial Dorado. Él lo sabía perfectamente, era un narcotraficante de marca mayor en el mundo, y su amistad con él no era pequeña, sino íntima. A día de hoy, no lo ha aclarado. Lo que es evidente es que si no tiene nada que ocultar Feijóo debería explicitar su relación con un narcotraficante. Si cualquier persona progresista hiciéramos lo que hace Feijóo, la que nos caería", explica la candidata de Sumar.