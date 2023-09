El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, ha anunciado que va a mantener esta noche una reunión con las 23 futbolistas que han acudido a la concentración de la Selección Española. Una decisión que Francos ha tomado tras la polémica lista de convocados de la seleccionadora, Montse Tomé. "Ayer hicimos el ridículo como país, es inaceptable", ha afirmado el presidente del CSD esta mañana en 'Al Rojo Vivo'.

Si el presidente del CSD no consigue acercar posturas entre la RFEF y las futbolistas, el Gobierno pedirá a la Federación y a la nueva entrenadora, Montse Tomé, que libere a las jugadoras que no quieran estar en el equipo. Tomé ha pasado en horas de ser vista cómo la persona que iba a poner cordura a la locura que se está viviendo en la selección a que con sus mentiras se haya convertido en la gran decepción. Quizá es porque era una desconocida para la inmensa mayoría de la gente.

Montse Tomé nació en Oviedo (Asturias) en 1982 y es una mujer que ha roto moldes en el fútbol español. Comenzó a destacar como centrocampista en las categorías inferiores del el Oviedo Moderno. Ingreso en el club de su ciudad natal a los 21 años. Un club que sirvió como escaparate para que los grandes equipos equipos femeninos se fijasen en ella. A los 24 años fichó por el Levante UD, con el que ganó una Liga. Tras disputar tres temporadas (2007-2010) con la el equipo granota, se marchó al FC. Barcelona, donde permaneció hasta colgar las botas en 2012, con 30 años. Para entonces había disputado: 16 encuentros con la selección sub-18 y cuatro con la absoluta.

Sin embargo, la actual seleccionadora española se resistió a desvincularse del mundo del fútbol. Así que empezó compaginar sus clases como profesora de Educación Física con sus cursos de entrenadora. Fue allí donde conoció a Jorge Vilda, el encargado de impartir las clases, mientras compartía pupitre con algunos exfutbolistas como el ex del Real Madrid, Fernando Redondo. Tras finalizar la formación, recibió la llamada de Vilda, que ya ejercía como seleccionador. Le ofreció ser su segunda entrenadora. Un puesto que aceptó mientras ocupó el cargo de entrenadora de la sub-17.

Sus lazos y complicidad se reforzaron aún más tras la rebelión de las 15 en 2022. Porque el relevo de Jorge Vilda fue uno de los requisitos de las jugadoras para regresar al equipo. Con el ex seleccionador alcanzó la gloria. Pero, todo cambió con el polémico discurso de Luís Rubiales hace unas semanas. Rubiales le ofreció la dirección deportiva de 'la Roja'. Y hasta en siete ocasiones aplaudió su discurso -no las dos de las que hablaba ayer mismo-. Sin embargo, al día siguiente encabezó un comunicado, en el que junto a otras once personas del cuerpo técnico de la Femenina pusieron sus cargos a disposición por las "inaceptables actitudes y manifestaciones" del expresidente de la RFEF. Una respuesta que, según exfutbolistas como Vero Boquete, llegó tarde.

Tomé conoce a la perfección a las campeonas del mundo, su metodología y a la cantera. Esos fueron los argumentos de la Federación para nombrarla -minutos después de destituir a Vilda- como la primera seleccionadora nacional de la historia de nuestro país. Es la tercera en el banquillo de las chicas, pero, según las futbolistas, no representa el cambio que reclaman. Porque ni es ajena a la confianza de la Federación ni supone la ruptura respecto a su predecesor con el que quieren pasar página.