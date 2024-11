La tarde del 29 de septiembre, en plena tragedia, la posibilidad de confinar a la población de las zonas más afectadas estuvo sobre la mesa. Durante la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI), se planteó tomar esa medida, según ha desvelado Levante-EMV, pero la orden nunca se dio. La razón, según fuentes cercanas a los hechos, fue la ausencia de Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, quien no llegó a la reunión a tiempo para tomar una decisión crucial. Este hecho, aunque aparentemente trivial, pudo haber marcado la diferencia y contribuido a salvar vidas.

La reunión comenzó a las 17:00 horas, presidida por Salomé Paradas, consellera de Justicia e Interior, y con la presencia de la delegada del Gobierno de Valencia, Pilar Bernabé, así como varios técnicos y responsables de emergencias. En los primeros momentos, la discusión giró en torno a la gravedad de la situación, y tras un breve receso, se propuso por primera vez la opción de confinar las poblaciones más afectadas. Sin embargo, esa propuesta no fue aceptada, y el debate continúo mientras la crisis se agravaba.

A las 19:15 horas, el debate se centró en la necesidad urgente de alertar a la población. La consellera Paradas preguntó si los mensajes de alerta estaban llegando a los afectados, y un técnico resaltó la importancia de ser "lo más redundantes posible" en la transmisión de los mensajes. Se decidió que la televisión pública 'À Punt' se sumaría a la difusión. Sin embargo, los mensajes de alerta no fueron enviados hasta las 20:12 horas, una hora después de la primera conversación sobre el asunto.

La demora en tomar decisiones fue consecuencia directa de la falta de liderazgo, ya que Mazón aún no había llegado a la reunión. A pesar de múltiples intentos por parte de la consellera Paradas para localizarlo, Mazón no llegó hasta las 19:30 horas, momento en el que se retomaron las conversaciones para evaluar la situación. Durante ese tiempo, según explica la ministra Teresa Ribera, no se tomó ninguna decisión "porque en el CECOPI estaban bloqueados".

La situación llevó a que el Secretario de Estado de Medio Ambiente llamara a Ribera, quien también intentó, sin éxito, contactar con Mazón. El CECOPI llegó a plantear la posibilidad de hacer una conexión en directo con la televisión pública para avisar a la población, pero esa medida nunca se ejecutó.

Finalmente, cerca de las 22:00 horas, Mazón compareció y 'tranquilizó' a la población a través de un mensaje en 'X', asegurando que "el 112 no está colapsado" y pidiendo a los ciudadanos que insistieran si no conseguían contactar a la primera. Además, en medio de la crisis, los empleados del 112 en Valencia ya llevaban días alertando de problemas técnicos que dificultaban la correcta atención a las llamadas de emergencia.