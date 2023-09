El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes el uso de las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego) en la Cámara Baja. Y por primera vez, se ha podido escuchar en el Congreso la traducción simultánea del catalán, euskera y gallego. A su vez, se han intentado implantar también en Europa. Con una victoria a medias. Los 27 estados miembros de la Unión Europea (UE) han pedido más tiempo. Han decidido posponer la decisión sobre la oficialidad de las lenguas cooficiales hasta que exista un informe jurídico del Consejo de la UE sobre las consecuencias y el impacto que supondría su funcionamiento en la Unión Europea. Sin embargo, no la han vetado. Algo suficiente para que los partidos independentistas catalanes hayan agradecido el "esfuerzo" del Gobierno.

Además de aplazar la decisión, los países de la Unión Europea han hablado de la dificultad de meter los tres idiomas a la vez. El euskera, el gallego y el catalán no se hablarán al mismo tiempo, por lo menos por ahora. El despegue hacia Europa se hará con el catalán. Una noticia que parece haber contentado a Junts... a medias. Su líder Carles Puigdemont ha asegurado que "nunca antes se había pedido este estatus y nunca antes llegado tan lejos", pero que "no es suficiente y el estado español lo sabe. Sabe que tiene trabajo pendiente y que la tiene que hacer con diligencia y sin perder el tiempo. Porque la oportunidad es ahora". Mientras que su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, ha afirmado que es un "día histórico" porque el "catalán está mucho más cerca de ser una lengua oficial en la Unión Europea". Y que han "llegado a donde no se había llegado nunca", ha dicho. Este es el primer gesto del partido de Puigdemont hacia el PSOE de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez.

Sin embargo, la solución de priorizar, en un principio, el catalán a las otras dos lenguas cooficiales no ha sentado del todo bien a los miembros del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Para ellos, esto no facilita la supuesta investidura de Pedro Sánchez. "Nuestra incomprensión más absoluta, y creo que desde Euskadi no se ve y esto no sé si va a dificultar una posible investidura de Pedro Sánchez, pero desde luego que no la facilita", ha manifestado el portavoz del PNV, Aitor Esteban.