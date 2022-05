Un preocupante debate que se ha dado en la televisión pública rusa ha trascendido a los medios de todo el mundo después de que los periodistas comentasen cuánto tardarían los misiles en llegar desde Rusia hasta Europa y destruirla. Pero este es tan solo uno de los numerosos ejemplos en los que Rusia ha amenazado a Occidente en los medios de comunicación.

Putin sabe que una de sus principales armas en esta guerra es la propaganda para justificarse y buscar el apoyo de los suyos. En Moscú lo está consiguiendo a través de los medios de comunicación y sus programas de "actualidad" en los que se dice que contra Occidente, no habrá piedad. "Cuando esta operación especial termine, la OTAN se tendrá que preguntar: '¿Qué necesitamos para defendernos?¿Tenemos gente? Y no habrá piedad, no la habrá'", comenta el periodista Vladimir Solovyov.

Este tipo de mensajes son habituales, e incluso más incendiarios. Desde que comenzó la invasión, en la televisión rusa se ha elevado el tono y no solo cuentan los segundos en los que tardaría un misil nuclear en llegar a Alemania. Por ejemplo, recrean cómo sería un ataque nuclear a Reino Unido desde un submarino y explican a los ciudadanos rusos que causaría un tsunami gigante, que hundiría las islas británicas y las convertiría en un desierto radiactivo. Un mensaje que llega días después de que el Kremlin dijera que la posibilidad de una tercera guerra mundial era real y grave.

Esta subida de tono en los mensajes se percibe también en que si antes hablaban de "operación especial" en Ucrania, desde hace dos semanas ya se habla de una tercera guerra mundial contra la OTAN.

En estos programas lo que se escucha ahora mismo es el mensaje oficial que quiere trasladar el Kremlin. Pero aunque Putin controla la televisión pública, sus tentáculos llegan también a algunas televisiones privada, sobre todo a la principal.