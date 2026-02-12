Suiza votará en referéndum para decidir si limita a diez millones la población con residencia en el país

Ahora

Suiza quiere limitar el número de habitantes por ley. Se trata de una propuesta del partido de extrema derecha Partido Popular Suizo que se votará en referendum el próximo mes de junio. En concreto, se busca que cuando el país llegue a los nueve millones y medio de habitantes se cierre la puerta a nuevos residentes y solicitantes de asilo.

La iniciativa del Partido Popular Suizo será sometida a votación tras cosechar el número suficiente de firmas, en el marco del sistema de democracia directa suiza. En concreto, los suizos están llamados a participar en una consulta el 14 de junio sobre si el país limita a diez millones los ciudadanos que cuentan con residencia permanente en Suiza para el año 2050.

De esta manera, se dejaría sin permiso a extranjeros, algo por lo que el Gobierno federal no apoya la iniciativa. En la actualidad se calcula que el país posee una población de 9,5 millones, por lo que, de salir adelante, la iniciativa el ejecutivo podría tomar medidas inmediatas.

Este tema se incluye en uno de los recurrentes referendos que organiza el país, que cuenta con mecanismos para consultar a su población de forma regular. Ese mismo día, los suizos también se pronunciarán sobre una reforma de la función pública, que busca precisamente reducir el número de contrataciones, con la intención del Ejecutivo helvético de reducir las admisiones de 6.600 a 4.000.

