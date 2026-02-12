Suiza votará en referéndum para decidir si limita a diez millones la población con residencia en el país

Sí, pero El Gobierno federal ya ha mostrado su desacuerdo a la medida que presenta la formación de extrema derecha Partido Popular Suizo.

Suiza se prepara para votar en un referéndum sobre una propuesta del Partido Popular Suizo que busca limitar la población a diez millones de residentes permanentes para 2050. La iniciativa, que cuenta con el número necesario de firmas para ser sometida a votación, se decidirá el 14 de junio. Actualmente, Suiza tiene 9,5 millones de habitantes, por lo que, de aprobarse, se podrían implementar medidas inmediatas para restringir la entrada de nuevos residentes y solicitantes de asilo. El Gobierno federal no apoya esta propuesta. Además, el mismo día se votará sobre una reforma de la función pública para reducir contrataciones.

Suiza quiere limitar el número de habitantes por ley. Se trata de una propuesta del partido de extrema derecha Partido Popular Suizo que se votará en referendum el próximo mes de junio. En concreto, se busca que cuando el país llegue a los nueve millones y medio de habitantes se cierre la puerta a nuevos residentes y solicitantes de asilo.

La iniciativa del Partido Popular Suizo será sometida a votación tras cosechar el número suficiente de firmas, en el marco del sistema de democracia directa suiza. En concreto, los suizos están llamados a participar en una consulta el 14 de junio sobre si el país limita a diez millones los ciudadanos que cuentan con residencia permanente en Suiza para el año 2050.

De esta manera, se dejaría sin permiso a extranjeros, algo por lo que el Gobierno federal no apoya la iniciativa. En la actualidad se calcula que el país posee una población de 9,5 millones, por lo que, de salir adelante, la iniciativa el ejecutivo podría tomar medidas inmediatas.

Este tema se incluye en uno de los recurrentes referendos que organiza el país, que cuenta con mecanismos para consultar a su población de forma regular. Ese mismo día, los suizos también se pronunciarán sobre una reforma de la función pública, que busca precisamente reducir el número de contrataciones, con la intención del Ejecutivo helvético de reducir las admisiones de 6.600 a 4.000.

