Tras los últimos acuerdos, Pedro Sánchez tendría el sí de 179 escaños en el Congreso. Contaría más votos que Calvo Sotelo en su primera investidura, que en 1989 Felipe González (aunque hay matiz, aquellos años estuvieron en juego menos escaños); más que zapatero en 2008 y más que Rajoy en 2016, o que él mismo en 2019.

Parte de los votos los ha logrado Sánchez con partidas económicas. ¿Qué está pasando? ¿Quién se está llevando más? ¿Hay Comunidades ricas que ahora son más ricas que otras?

Hoy el PSOE ha firmado el pacto de investidura con el PNV. En él se desprende que se va a traspasar la gestión económica de la Seguridad Social a Euskadi. ¿Eso quiere decir que habrá una seguridad social vasca? El Ejecutivo sostiene que no y lo más seguro es que se traslade a que el Gobierno vasco pueda empezar a recaudar las cotizaciones, e incluso pagar las pensiones. El cuánto se cotiza seguirá, todavía, en manos del Estado.

Para millones los que ha pactado el PSOE y los partidos independentistas catalanes. El primero de los pactos que se conoció fue el firmado con ERC. Llegaron al acuerdo de que se va a perdonar a Cataluña el 20% de la deuda que tiene con el Estado, eso se traduce en 16.300 millones de euros.

Después está el acuerdo firmado con Junts. Puigdemont pide la cesión del 100% de los tributos. A esto el PSOE responde que va a explorar una mejoría de la financiación económica en Cataluña.

El Gobierno dice que la condonación de deuda se va a extender al resto de Comunidades Autónomas, pero no dice cuánto. No se sabe si será ese 20% que se va a aplicar a Cataluña. Sí es seguro que no todas tienen la misma deuda. La que más deuda tiene con el Estado es Cataluña, seguida de Comunidad Valenciana y Andalucía. Los 16.000 millones de euros que se van a perdonar a Cataluña, si se suman, es una cifra mayor que toda la deuda de Canarias, Asturias, o La Rioja.

Hay otras comunidades ganadoras, como Canarias o Galicia. El BNG ha conseguido firmar que se le perdone una deuda análoga, que puede ser que a ellos también se les acabe perdonando ese 20%

Respecto a Coalición Canaria, en su acuerdo se traslada que se va a desbloquear suelo público, que habrá transportes gratis y que se va a consolidar el 75% en los billetes para vuelos y barcos.