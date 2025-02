Menos ricos, menos propiedades y menos ahorros: la dura realidad económica que separa la vida de hace 20 años en España

Los precios de las casas en España han pulverizado todos los récords con un enero que ha sido demoledor. El metro cuadrado supera ya los 2.000 euros, lo que se traduce en un 8% más que hace un año. Precios desorbitados que no paran de subir y superan ya a los de 2008. Las viviendas nos cuestan hoy más que en plena burbuja inmobiliaria.

Y tras esos datos, más datos. Según los estudios del Banco de España, en riqueza, en la riqueza neta, se observa diferencia según el año de nacimiento. Los hogares con un cabeza de familia nacido en torno a 1960 a los 45 años ya tenían 200.000 euros de patrimonio. Los nacidos en torno a los 80, a esa edad, a los 45, tienen la mitad, 107.000 euros. La pregunta es, ¿qué ha pasado en 20 años? ¿Qué ha pasado de una generación a otra?

Pues una crisis, en concreto la crisis económica de 2008. La economía se tambaleó y para muchos se derrumbó. Hubo despidos, hubo recortes salariales, hubo reformas laborales y hubo nuevas contrataciones con condiciones peores que antes de la crisis, con salarios peores que antes de la crisis. Y eso se ha notado. En todas las edades, en todas las generaciones, pero especialmente en los más jóvenes. Según los datos del Banco, en 2008 un hogar de gente menor de 35 años tenía unos ingresos medianos de 34.000 euros, mientras que ahora es de 28.000 euros.

Esos salarios bajos explican que su riqueza haya menguado. Pero no solo eso, sino que también la vivienda. La riqueza de los españoles se saca sumando lo que tienen ahorrado y la casa y de ese montante, la casa supone casi el 75%. Si las casas están cada vez más caras y los salarios son escasos no pueden comprar una vivienda, no pueden incrementar su patrimonio. Es la pescadilla que se muerde la cola.

Y los datos avalan la coyuntura que se vive en España. El 81% de los españoles de 42 años nacidos entre 1945 y 1965 tiene una casa en propiedad, cifra que baja al 67% para los españoles de 42 años nacidos entre 1975 y 1985. Y lo que se aventura para los nacidos de 1985 es peor, aunque aún no hay datos fiables.

¿Y esto es lo único que explica que los españoles, cuanto más jóvenes, tengan menos patrimonio? Hay otra cuestión, que es que los españoles no ahorran. Que cuánto más joven se es, se ahorra menos. Y eso se debe a dos motivos. Uno, los salarios: salarios bajos no permiten ahorros altos.

Y el otro es una cuestión más sociológica, más de los tiempos, que algunos se sentirán identificados y otros no: que las nuevas generaciones tardan más en ponerse a ahorrar, tardan más en iniciar un proyecto de familia o de pareja o de lo que sea. Están en otra cosa. En vivir la vida, en experimentar... como ha sucedido siempre. Pero ahora dejan de vivir la vida, de experimentar más tarde.