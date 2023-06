María Guardiola es la protagonista actual de la política española. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas cuenta que trabajó como repartidora de guías telefónicas y dependienta mientras estudiaba. Funcionaria por oposición, en la Junta de Extremadura fue entre otros cargos, jefa del Servicio de Atención a Mayores. Con la llegada de José Antonio Monago a la Junta todo cambia. En 2012 Guardiola entra en política de su mano. La nombra secretaria general de Economía y Hacienda y dos años después de Ciencia y Tecnología.

En 2015, con la pérdida del gobierno regional, Guardiola pasó a ser concejala de Economía en Cáceres. De la mano de la entonces alcaldesa, Elena Nevado. En ese ayuntamiento estuvo hasta 2019, cuando ganó el PSOE y formó parte del Grupo Municipal del PP en la oposición.

Y de ahí a 2022, cuando decidió sustituir al que había sido su jefe y presentarse a presidir el PP en Extremadura. No se presentó nadie más, y salió elegida con el 89% de los votos arropada por Monago y también por Feijóo. Solo unos días más tarde se hizo viral. Quiso denunciar la situación del tren de Extremadura. Se subió a uno y publicó un tuit criticando que no tenían ni enchufes cuando sí los tienen. Tras la furia tuitera pidió perdón.

Ya en campaña los hits virales han venido a costa de su rival directo, Guillermo Fernández Vara. El socialista se refería a ella como "la candidata de la oposición" o "la otra candidata". Guardiola se lo afeó en múltiples ocasiones durante la campaña y acabó dedicándole un vídeo con la canción de Rosalía titulada "Di mi nombre".

Lo publicó en redes sociales, de las que ha echado buena mano su campaña, intentando acercarse a la gente más joven en TikTok. Empezó a hacerlo antes en octubre. En los últimos meses se le ha visto compartir cada visita a los municipios que hacía. También ha usado la red social para criticar, por ejemplo, el compartiendo de los colegiales del Elías Ahuja o denunciar la violencia machista. Este último es uno de los asuntos que más la separan de Vox pero no el único.

Para entender su relación con Vox y lo que está pasando actualmente también hay que mirar a la campaña. Y a su discusión con Iván Espinosa de los Monteros. El miembro de Vox publicó un tuit en el que acusaba a Guardiola de parecer de izquierdas, ella le contestó que simplemente era "una candidata del PP, que respeta los derechos y no se plantea retrocesos en avances sociales ya logrados". Y añadía: "Lo extraño es no pensar que todos somos iguales, sin importar el sexo, a quién amas o dónde has nacido".