Maduro despliega las ZODI en Venezuela: el blindaje militar para responder a cualquier ofensiva de Estados Unidos

¿Cómo funciona? Divide el territorio venezolano en batallones compuestos por militares, policías y civiles liderados por un general de las Fuerzas Armadas.

Donald Trump ha autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela y Nicolás Maduro ya se está protegiendo. El presidente chavista ha puesto en marcha una operación blindaje y ha empezado las ZODI.

Son las siglas de Zonas Operativas de Defensa Integral, divisiones del territorio venezolano en unidades militares que desde la semana pasada se están empezando a desplegar, en respuesta a la presencia estadounidense.

Los batallones están compuestos por militares, policías y civiles liderados por un general de las Fuerzas Armadas.

Miles de ciudadanos ya se han movilizado hasta campos de entrenamiento para aprender a utilizar armas de fuego y recibir entrenamiento militar y ya hay establecidos 284 frentes de batalla.

El escudo de Maduro

La activación de estas ZODI es una exhibición de fuerza del Gobierno venezolano y se está realizando de forma progresiva por los distintos estados del país. Actualmente, solo quedan cuatro por implementar.

Los primeros fueron los cuatro estados más próximos al Caribe, los más expuestos a las operaciones y amenazas de Trump, seguidos de los que hacen frontera con Colombia y Brasil.

Con esta operación, Maduro quiere demostrar que están preparados para cualquier escalada en el conflicto. Las ZODI forman parte del denominado Objetivo Independencia 200, creado tras los primeros ataques de EEUU a embarcaciones supuestamente cargados con droga.

Sus tres pilares fundamentales son la defensa, la resistencia y la ofensiva.

De momento, los efectivos se centran en supervisar supermercados, hospitales y medios de comunicación, además de proteger infraestructuras estratégicas como petroquímicas, gasolineras y, especialmente, los puertos.

