Estados Unidos ataca otro barco en el Caribe cerca de Venezuela: esta vez habría supervivientes

Los detalles En esta ocasión, Trump no ha anunciado el ataque en sus redes sociales, como suele hacer. Es el sexto y el primero con supervivientes: los demás dejan al menos 27 víctimas mortales.

El Ejército de Estados Unidos ha atacado otro barco este jueves en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, según funcionarios citados por medios estadounidenses. Un ataque que la Administración de Donald Trump enmarca en sus operaciones contra el narcotráfico, en un contexto de creciente tensión con el país caribeño.

Esta ofensiva contra este buque, el sexto que Estados Unidos ataca, fue realizada por miembros del Comando Sur en el Caribe, según funcionarios citados por la cadena 'CBS'.

En esta ocasión Trump no ha anunciado el ataque en sus redes sociales, como acostumbra a hacer, pero un grupo de funcionarios lo ha confirmado y asegurado que hay supervivientes. Sería el primero de estos ataques en el que habrían sobrevivido personas a bordo, ya que los demás se saldan con al menos 27 personas asesinadas.

Precisamente, Trump ha informado de que ha autorizado a la CIA realizar operativos encubiertos y que estaba analizando la posibilidad de realizar operaciones en tierra, ya que, según él, EEUU ya ha paralizado el tráfico de drogas marítimo. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, le acusa de intentar perpetrar un golpe de Estado.

Desde agosto, el Comando Sur del Ejército estadounidense ha desplegado buques y aviones con la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, lo que ha causado una tensión creciente entre ambos países.

