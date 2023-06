Vladimir Putin alimentó al grupo Wagner como una forma de privatizar operaciones militares sin manchar a su ejército y han acabado amenazando su poder. La duda ahora es cómo reaccionará. ¿Qué sucederá en Rusia a partir de ahora y cómo influirá en la invasión de Ucrania? Según Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', "estamos más lejos" del final de la guerra. "Putin ve que esto es una guerra por la supervivencia y va a tratar de transmitir eso a su pueblo".

No hay que esperar ninguna transformación en la sociedad rusa tras esta insubordinación. No habrá ni Guerra Civil ni cambios contra Putin. Esa es la reflexión de José Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa: "Tiene que haber condiciones materiales y objetivas muchos más graves en la sociedad rusa para que haya un cambio. Que la gente perciba que algo tiene que pasar para que se produzca un cambio y eso ahora no se produce", ha asegurado.

De momento, este motín no ha tenido más consecuencias para su autor que el exilio, aunque hay dudas de que su rebelión quede en un mero destierro, de que Vladimir Putin sea tan magnánimo. Para Pérez Triana, "lo de perdonar y exiliar da una imagen de debilidad que no es normal".

Yevgeni Prigozhin se va de Rusia, pero sus mercenarios, los militares del grupo Wagner, se quedan en el frente. Es la certeza de Guillermo Pulido, politólogo y analista de defensa: "No creo que deberíamos esperar una disolución de este grupo. Sí una absorción de este grupo. Son demasiadas tropas en Ucrania y demasiada influencia en Ucrania como para disolver este grupo".

En el frente ucraniano no se ha notado este levantamiento contra el poder de Vladimir Putin. Lo explica desde Kyiv Oleksii Otkydach, analista internacional del think tank 'Adastra': "No va a tener ninguna consecuencia porque el frente no colapsó. Rusia no tuvo que retirar sus reservas del frente hacia las partes internas del país para detener a Prigozhin (...) pero finalmente un día el sistema sí podría colapsar y nosotros aprovechar para liberar más territorios".