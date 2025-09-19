Igualdad deja entrever que sí hubo excarcelaciones provocadas por el fallo técnico en las pulseras antimaltratadores

Sí, pero... Ana Redondo ha recalcado que las pulseras funcionaron en todo momento y que, cuando se recuperaron los datos, se avisó a los juzgados y los incluyeron en los correspondientes procedimientos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que las pulseras antimaltrato han funcionado correctamente, pese a los problemas técnicos durante la transición de empresas en el sistema 'Cometa'. Estos fallos, relacionados con la encriptación de datos, ocurrieron hace ocho meses al cambiar de Telefónica a Vodafone según la ministra. Aunque provocaron sobreseimientos temporales en algunos casos, se resolvieron en diciembre. Redondo no precisó cuántos agresores ni mujeres estuvieron afectados. El Partido Popular ha criticado al Gobierno por su gestión, calificándola de incompetente. Se recuerda la disponibilidad del 016 para atender a víctimas de violencia de género.

No hay fallo en las pulseras antimaltrato y funcionaron en todo momento. Ese es el mensaje de tranquilidad que ha querido enviar la ministra de Igualdad, Ana Redondo, después de que este jueves la Memoria de la Fiscalía General del Estado recogiera que la transición de la gestión de una empresa a otra del sistema 'Cometa' -el cual se usa para el seguimiento telemático de maltratadores- derivó en fallos que llevaron a "una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios" en procesos por quebrantamiento de penas y medidas de alejamiento.

La Fiscalía informó este jueves de que los "problemas puntuales" no tuvieron que ver con los dispositivos, sino con la descarga de los datos previos a marzo de 2024, fecha en la que cambiaron la empresa adjudicataria de registrar esta información, y que esto tuvo un impacto en algunos procesos penales por quebrantamiento de condena, que al no disponer de la prueba de la ubicación de los agresores llevó al sobreseimiento temporal de algunos casos que "se resolvieron posteriormente, pues los sobreseimientos provisionales se reabrieron una vez recuperados los datos".

Un relato que ha defendido Ana Redondo este viernes. "Las pulseras han funcionado en todo momento. Se ha generado una alarma que nada tiene que ver con el funcionamiento de las pulseras. Funcionan, que estén tranquilas, están protegidas", ha explicado a los medios de comunicación a la salida de un acto en Valladolid.

Según ha comentado, el problema se produjo en la "encriptación de los datos" cuando se produjo el cambio de compañía encargada de su recopilación: "El único problema que se ha suscitado han sido unas cuestiones técnicas hace ocho meses cuando se hizo la migración de datos desde la anterior adjudicataria de este sistema (Telefónica) a la actual (Vodafone)". "Se resolvió en diciembre del año pasado, era un problema técnico derivado de la migración", ha rematado sobre el tema

Eso sí, Redondo no ha especificado cuántos agresores podrían haberse visto afectados y ha dejado entrever que podría haberse dado alguna excarcelación: "Ni ha implicado ninguna salida ni excarcelación de prácticamente ninguna persona que hubiera realizado ese quebrantamiento de condena".

Otra clave aún por aclarar es cuántas mujeres pudieron estar en riesgo. Este jueves, la ministra sí dio a laSexta una cifra: un 1% de mujeres afectadas. En cambio, este viernes Redondo ha reconocido que la pérdida de datos provocó algún "sobreseimiento temporal" sin dar cifras exactas, pero reiteró que "cuando esos datos estuvieron en el sistema" se avisó a los juzgados y se incluyeron en los respectivos procedimientos.

Ataques del PP

Mientras tanto, desde el Partido Popular aseguran que todo esto es una muestra más de la incompetencia del Gobierno. "Este hecho es absolutamente lamentable, es gravísimo. Es incompetencia y es ya mala fe", ha dicho este viernes el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

Y lo que se ha extendido a toda la formación es acusar al Ejecutivo de tener un "feminismo de Aliexpress", una referencia ya utilizada esta mañana por figuras 'populares' como Miguel Tellado o Elías Bendodo.

016, número contra la violencia de género

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.