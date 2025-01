El cuestionamiento revictimizador a las víctimas de agresión sexual: el caso de Elisa Mouliaá, Nagore Laffage y Nevenka Fernández

Este lunes, laSexta obtuvo el vídeo del interrogatorio a Íñigo Errejón y Elisa Mouliaá por un presunto delito de agresión sexual. Durante el interrogatorio, Mouliaá, visiblemente nerviosa, fue interrumpida constantemente por el juez Adolfo Carretero, quien mostró una actitud severa y cuestionó insistentemente sus respuestas, incluso con ironía.

En un momento, el juez le preguntó: "¿Le dijo que parara?", y cuando Mouliaá respondió afirmativamente, el juez insistió: "No, muy incómoda, no. ¿Dijo algo como 'déjame en paz, no me toques'?" A lo que Mouliaá contestó que sí.

El interrogatorio de Mouliáa contrastó con el tono y la actitud del juez hacia su presunto agresor, Íñigo Errejón. Las preguntas hacia él fueron más suaves, llegando a parecer incluso que el magistrado utilizaba un lenguaje completamente diferente. Por ejemplo, le preguntó: "¿No se sacó el pene en absoluto? ¿Fue solo un magreo? ¿Se paró por la niña entonces?"

Este tipo de interrogatorio, tan duro hacia las víctimas, no es algo aislado. La madre de Nagore Laffage relató lo que vivió durante el juicio contra el asesino y violador de su hija, mencionando que fue cuestionada sobre si su hija era "ligona", un trato similar al de Nevenka Fernández, quien sufrió la revictimización tanto en la calle como en la sala de juicios. 23 años después, el fiscal del caso fue apartado por actitudes machistas similares.

Este tipo de trato es uno de los factores que contribuye a las altas tasas de infradenuncia en España, donde solo un 8% de las personas que han sufrido alguna agresión sexual deciden denunciar, a pesar de que el 13,7% ha sido agredida alguna vez.