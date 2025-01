El vídeo de la declaración de Elisa Mouliaá ante un juez incisivo en sus preguntas y formas: "¿Para qué se sacó el miembro viril?"

La actriz Elisa Mouliaá retrató el pasado viernes ante el juez a un Íñigo Errejón frío, distante y hasta torpe a la hora de ligar. A raíz de las imágenes de su declaración a las que ha accedido este lunes laSexta, se le ve nerviosa ante las preguntas y formas tan duras del juez Adolfo Carretero. De hecho, en un momento determinado se rompe e insulta al exportavoz de Sumar al que ha denunciado por una agresión sexual. Mientras tanto, en su comparecencia se observa a un Errejón tranquilo.

"Yo no tuve mucha conexión con él, me sentía un poco incómoda... Le dije que me quería ir", aseguraba Mouliaá preguntada sobre la relación previa que tenía con el ya expolítico. Respecto a la fiesta, dice que le invitó por compromiso, pero que en el ascensor Errejón aprovechó para darle un beso que ella describe como el "más asqueroso" que le habían dado en su "vida".

La actriz insiste en que todo fue muy rápido, además de muy brusco. Una actitud que ejemplifica con el momento en el que la arrastró de un brazo para llevarla hasta una de las habitaciones de la casa donde se celebraba la fiesta a la que acudieron juntos. "Cuando me empuja primero a la pared yo le intento quitar, le dije que me estaba sintiendo súper incomoda, que me dejase en paz", recordaba Mouliaá durante su declaración.

Sin embargo, esa actitud de Errejón se volvió a repetir cuando fueron juntos a casa del también cofundador de Podemos. Allí, Elisa asegura que ya explotó insistiéndole en que la dejara en paz. Un relato que lleva al juez a cuestionar a la actriz con unas formas que llaman la atención, tal y como se puede comprobar en las imágenes sobre estas líneas. Por ejemplo, cuando le pregunta por la razón por la que supuestamente Errejón "se sacó su miembro viril".

La actriz insiste en el estado en el que se encontraba tras beber algunas copas durante su encuentro con el expolítico: "Yo estaba súper ebria, es la primera vez que han abusado de mí en un estado de ebriedad". Incluso, Mouliaá llega a plantear que Errejón pudo haberla sometido a sumisión química: "Es la primera vez que me agreden estando borracha, No sé, me he llegado a plantear si me llegó a poner algo en la copa", reconoció.

Recordando que fue la cantidad de denuncias anónimas lo que la llevó a denunciar de forma pública y formal el comportamiento de Errejón, a Mouliaá se le van las formas: "Es que es un hijo de puta", sentenciaba la actriz, al tiempo que pedía "perdón, perdón". De hecho, el juez le pide que no utilice esos términos en sede judicial. Minutos después fue el turno del acusado, quien se mostró muy tranquilo y al que se presunta víctima define como "un psicópata".