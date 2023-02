A esta hora, la nueva ley del Bienestar Animal no tiene los apoyos suficientes para aprobarse hoy en el Congreso. Es una de las medidas estrella del ministerio de Ione Belarra y es otro asunto que está agrietando a la coalición. El PSOE ha presentado una enmienda para dejar fuera de la ley a todos los animales de caza y Podemos ya ha dicho que, sin la caza, no apoyarán la ley. Además existen aún algunas dudas sobre las consecuencias prácticas que tendrá la ley si finalmente se aprueba.

La ley tipificará qué animales son considerados como mascotas. Se va a crear un listado de especies que se considerarán 'de compañía', pero aunque animales como las tortugas, hámster o periquitos puedan dejar de formar parte, no se requisarán. El listado lo hará un comité de expertos y puede tardar años.

Otras de las novedades se centra en la venta de animales. Las tiendas de animales van a tener completamente prohibido vender perros, gatos y hurones a excepción de los pájaros, roedores o peces que de momento van a seguir en las tiendas.

Además para aquellos que tengan un perro, la ley incorporará una importante novedad: habrá que hacer un curso. Será gratis y se podrá hacer online o en el veterinario con preguntas tipo test. Un curso sencillo para valorar si la persona es apta para cuidar de un perro o no.

La ley también prohíbe criar animales. Solo van a poder criar los criadores registrados. El objetivo es terminar con el abandono de los animales. También se regula el tiempo que un perro puede estar solo en una vivienda: como máximo podrán estar solos 24 horas. En el resto de los animales, por ejemplo un gato, un hámster o un pájaro enjaulado, máximo tres días solos. Si están más tiempo solos, la multa también puede ascender hasta los 10.000 euros.

Sin embargo hay una excepción, los perros de trabajo, como los perros pastores podrán vivir solos siempre que tengan un sistema de localización y un lugar donde refugiarse si hace mal tiempo. Aquí es donde entra la tensión en la coalición. El PSOE quiere sacar de esta ley a los animales de caza. ¿Qué normas para los perros en general quieren evitar los socialistas para esos perros de caza? Lo más importante es la cría. Las federaciones de caza, se quejaban de que no lo iban a poder hacer y si el PSOE se sale con la suya y no se cambia la ley podrán seguir criando para la reposición.

No es la única norma que el PSOE quiere excluir para perros de caza. No tendrían la obligación de tenerlos geolocalizados, no tendrían que hacer el curso mencionado anteriormente, ni la obligación de tener un recinto específico para que se resguarden de la lluvia.