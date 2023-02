Organizaciones animalistas se han manifestado este domingo en contra de la enmienda impulsada por el grupo parlamentario socialista para excluir a los perros de caza y de trabajo del proyecto de ley de protección, derechos y bienestar animal al considerar que todos los perros son iguales ante la ley y, por tanto, merecen el mismo trato.

Con el lema '#MismosPerrosMismaLey', la manifestación, convocada por la Plataforma Nacional Plataforma NAC (No a la Caza con Galgos y Otras Razas) en 44 ciudades españolas, ha contado también con la participación y apoyo de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APPDA).

Además, más de 25 caras conocidas del ámbito del periodismo, la música, la literatura, el cine, el teatro, el deporte y la política se han unido en un vídeo bajo el lema '#MismosPerrosMismaLey' para exigir que el proyecto de ley de bienestar animal que tramita el Congreso de los Diputados no excluya a los perros de caza y de trabajo de la protección de esta norma, tal y como ha propuesto el PSOE a través de una enmienda.

La plataforma argumenta que excluir a los perros de los cazadores en la nueva ley de protección, derechos y bienestar animal supone discriminar a los perros por la actividad que ejerzan, lo que supone un "retroceso y puro racismo obsoleto".

En ese sentido, los convocantes consideran que no tiene ningún sentido que unos perros queden protegidos y amparados por ley y otros no, algo que supondría perpetuar el maltrato animal en España. "Una Ley debe ayudar a avanzar a una sociedad y no mantenerla impune a las injusticias", apunta la organización en un comunicado.

Por su parte, la APDDA ha destacado en un comunicado que la manifestación de la Plataforma NAC tiene "mucha relevancia" porque se produce en unas semanas decisivas para la aprobación o no de una ley estatal de protección animal que excluye a los perros de caza y a otros animales considerados "auxiliares".

Para los parlamentarios animalistas en una "sociedad moderna del siglo XXI no se puede permitir que se desproteja precisamente a los animales que más protección necesitan".