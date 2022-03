Elena Bogush, historiadora y socióloga residente en Moscú, ha denunciado en laSexta Clave la manipulación a la que está sometido el pueblo ruso por la guerra en Ucrania y asegura que "en el lenguaje oficial no existe la palabra despidos" y que en su lugar dicen "que tiene lugar un proceso de liberalización de la gente".

"¿Perdóname? Ahora dejar libre a las personas significa dejarlos sin trabajo. Esto no tiene nombre", dice sorprendida sobre los despidos masivos por el cierre de empresas extranjeras en Rusia.

"Ahora están cerrando muchas empresas y la gente se queda sin trabajo, pero este efecto no se va a sentir en unos días, se va sentir en unos meses cuando la gente se va a dar cuenta de que esto no se arregla y que no hay otros trabajos", ha dicho.

Bogush, además, ha explicado que hay otra palabra terminantemente prohibida. "No tenemos derecho de usar la palabra guerra porque no hay guerra en Ucrania, hay una operación especial", lamenta, asegurando que "el lenguaje oficial es tremendo"

La historiadora también ha explicado que en la televisión rusa no se ven imágenes de los soldados caídos en la invasión: "Lo único que vemos en televisión o prensa son los soldados en los hospitales cuando viene el ministro de Defensa para condecorar, pero basta ver las caras de estos jóvenes, se nota que no están entusiasmados, no se sienten héroes".