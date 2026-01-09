Los países de la UE respaldan el acuerdo comercial con Mercosur pese al 'no' de Francia y Hungría

Los detalles Se prevé que este sea el mayor acuerdo comercial que la UE haya cerrado, aunque aún requiere la aprobación del Parlamento Europeo antes de su entrada en vigor.

La Unión Europea ha aprobado un acuerdo de libre comercio con Mercosur, a pesar de la oposición de Francia y Hungría. Este pacto, considerado el mayor de la UE, aún necesita la aprobación del Parlamento Europeo. Italia, tras negociaciones, se sumó a los países que lo apoyan, mientras que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, solicitó tiempo para abordar inquietudes de los agricultores. Ursula von der Leyen destacó la importancia del acuerdo para reducir dependencias. Aunque el sector agroalimentario español ve oportunidades, como en el aceite de oliva y el vino, también teme desequilibrios, especialmente en la ganadería. Salvaguardas buscan proteger productos sensibles ante posibles aumentos de importaciones.

Los países de la Unión Europea han aprobado este viernes un acuerdo de libre comercio con el bloque sudamericano Mercosur pese al 'no' de Francia y Hungría. Las capitales de la UE tienen hasta las 17:00 horas de este viernes para confirmar sus votos por escrito, según ha adelantado Reuters.

Se prevé que este sea el mayor acuerdo comercial que la UE haya cerrado, aunque aún requiere la aprobación del Parlamento Europeo antes de su entrada en vigor. Italia sería el último país en añadirse a la lista de territorios que han votado a favor.

Unas semanas antes, los mismos países descartaban votar el acuerdo comercial con el Mercosur por el bloqueo de Francia e Italia y planearon dejarlo para enero para que Roma estudiara mejor su contenido. Por su parte, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que estaba "dispuesta" a firmar el acuerdo "tan pronto como se den las respuestas necesarias a los agricultores" y pidió al mandatario brasileño "unos días" para resolver si apoyaría el pacto ante "problemas políticos con los agricultores" de su país.

Así, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que era "de enorme importancia" que la UE obtuviera la luz verde para sellar el pacto, con vistas a que el bloque europeo pueda librarse de sus "sobredependencias". "Solo es posible con una red de acuerdos de libre comercio y Mercosur desempeña un papel central, es potencialmente un mercado de 700 millones de consumidores, países con visiones similares que quieren comerciar juntos", dijo la responsable del Ejecutivo.

Amenazas y oportunidades

El acuerdo con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), que lleva gestándose más de 25 años, genera amenazas y oportunidades para las empresas agroalimentarias españolas, aunque para el sector primario se ha convertido en el catalizador del descontento y de las protestas contra las políticas de la Unión Europea. La ganadería destaca entre los sectores que se ven más amenazados mientras que, del lado opuesto, hay ventajas para los aceites de oliva o los vinos españoles.

El Gobierno español insiste en la importancia de una zona de libre comercio entre los dos bloques y, más aún, en el entorno geopolítico actual. Los agricultores y los ganaderos rechazan el acuerdo mientras que en la industria transformadora, representada por su patronal FIAB, hay una posición favorable.

"Hay sectores con oportunidades, como los mediterráneos, pero no hemos logrado las mejores condiciones de acceso inmediato a Mercosur; los intereses defensivos y ofensivos no están alineados y el acuerdo puede generar desequilibrios", según declaraba a EFE el director general de Cooperativas Agro-Alimentarias, Gabriel Trenzado.

El acuerdo incluye concesiones a Mercosur en el vacuno, en las aves de corral, en el etanol y en el arroz, aunque con plazos y de forma gradual; en los envíos cárnicos limita las preferencias a una fracción de la producción de la UE (el 1,5 % para la carne de vacuno y el 1,3 % para las aves de corral).

En cuanto a los productos que exporta España, beneficia al vino, a las bebidas, al aceite de oliva, el chocolate o los lácteos; no obstante, desde el sector manejan plazos que se pueden alargar diez años para esas ventajas. En la pesca, la liberalización podría beneficiar al abastecimiento de materia prima para la industria española y entre las eventuales concesiones hay plazos muy dilatados, como por ejemplo un desarme arancelario en 16 etapas para las ventas españolas de sepia y calamares.

Las salvaguardas fijadas para tranquilizar a los agricultores europeos se basan en un refuerzo de la vigilancia y en la reacción rápida ante el aumento de las importaciones o de la caída de precios; afectan a productos sensibles, como el vacuno, las aves, el arroz, la miel, los huevos, el ajo, el etanol y el azúcar. Por este motivo, agricultores de toda Europa se han manifestado por la inminente llegada de estos productos.

