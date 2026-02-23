Javier Cercas analiza qué supondrá la desclasificación de los archivos del 23-F: "No hay ninguna incógnita, pero servirá para acabar con los bulos"

laSexta habla con el escritor Javier Cercas, autor de 'Anatomía de un instante', tras el anuncio de Pedro Sánchez sobre la desclasificación del 23‑F. Nos explica cómo le pidió al presidente que desclasificase esos archivos y qué supondrá, al final, conocerlos.

Hace unas semanas, el escritor Javier Cercas, autor de 'Anatomía de un instante', pedía al propio presidente del Gobierno la necesidad de desclasificar los archivos del 23-F. Hoy, justo en el día en que se cumplen 45 años del golpe, Pedro Sánchez ha anunciado que este martes desclasificarán los documentos "para saldar una deuda histórica con la ciudadanía". Y en su anuncio, que ha sido publicado en sus redes sociales, citaba al propio Cercas.

Minutos después, el escritor hablaba en directo con laSexta para contarnos cómo surgió realmente todo esto: "Me parece que el presidente del Gobierno hoy hace un servicio a la democracia", afirma, en primer lugar, el escritor.

Después, nos explica que esta petición, por decirlo de algún modo, nació el día en que se estrenó la serie 'Anatomía de un instante', basada en su libro del mismo nombre, editado en 2009, y le pidió que hiciese el favor de desclasificar todos los papeles sobre el golpe de Estado del 23-F.

"No porque no sepamos la verdad, le dije al presidente, o porque esos papeles nos vayan a descubrir la verdad del golpe o porque contengan ningún secreto o el enigma oculto del 23-F, la verdad la sabemos desde hace mucho tiempo, yo mismo la conté en 'Anatomía de un instante', sino porque sobre el golpe de Estado del 23-F se han contado y se siguen contando, a día de hoy, desde el mismo momento en que se desencadenó el golpe, infinidad de trolas, de bulos y de bolas".

"Y no aspiro", añade el escritor, "a que la desclasificación de esos papeles acabe con los bulos y con las bolas, porque se seguirán contando, porque son un negocio para periodistas, para políticos y para mucha gente", pero, al menos, asegura, "estos mentirosos, que llevan años mintiendo, tendrán un sitio menos al que agarrarse".

"Los bulos y bolas continuarán, y es muy malo porque el golpe de estado del 23‑F es el mito fundacional de la democracia española", asegura Cercas. Esto es, "en cierto sentido, la democracia española simbolicamente empieza ese día. Jurídicamente, cuando se promulga la Constitución del año 78".

De este modo, insiste el escritor a laSexta en que "no hay incógnitas" sobre el golpe de Estado del 23‑F: "Lo esencial, lo conocemos. En esos papeles no se va a desvelar nada esencial", insiste el escritor, lanzando la que es la clave de todo: "El principal bulo es la idea de que existen todavía grandes incógnitas".

Es lo que ocurre, por ejemplo, con los atentados de Atocha del 11-M, refiere el escritor: "Todavía hay gente que dice que hay incógnitas, y lo que están insinuando es que, en realidad, detrás de los islamistas estaban Zapatero y Rubalcaba. Pues con el golpe de Estado del 23-F ocurre lo mismo".

"No existen grandes incógnitas. Existen cosas anecdóticas, que son las que van a salir en esos documentos, con absoluta seguridad, y cosas que ya sabíamos, pero que se presentarán como nuevas", detalla el escritor señalando que hoy mismo, hoy 23 de febrero de 2026, siguen apareciendo bulos en la prensa, y lo publican como si fueran grandes novedades: "Va a seguir el negocio, porque es el mito fundacional de la democracia española, y el periodismo serio lo que tiene que impedir es que siga ese negocio", afirma Cercas.

El papel del rey emérito en el 23-F

Una de las claves es sin duda el papel del entonces rey de España, Juan Carlos I, cuyo papel, para Cercas, está más que claro: "También está claro el papel del rey. Cometió errores antes del golpe, y esos errores, en cierto sentido, lo propiciaron", afirma el escritor, matizando que no solo el rey cometió errores, sino que también lo hizo toda la clase dirigente. "Y por eso hubo un golpe de Estado", dice.

Ahoira bien, "fue el rey quien paró el golpe de Estado. Porque era el único que podía. Nadie más podía hacerlo más que él, que era el jefe de las fuerzas armadas, el hombre al que los militares obedecían", asegura Cercas, quien concluye que con el rey Juan Carlos "se ha pasado del peloteo al linchamiento" y "ambas actitudes son absolutamente vergonzosas".

