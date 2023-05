Carlos III recibirá la corona a sus 74 años. Es el protagonista, pero alguien más también tendrá un papel relevante. Camilla Parker Bowles también será coronada mañana aunque quien realmente la convirtió en reina fue Isabel II. Todos daban por hecho que cuando Carlos III reinara, Camilla iba a ser la esposa del rey, pero sin ese título. Iba a ser considerada princesa consorte como mucho. Pero Isabel II, hace un año y medio, lanzó un mensaje diciendo que quería que, cuando tocase, Camilla fuera tratada como reina consorte.

La figura de Camilla ha sido controvertida para los ingleses en estos años. Camilla vive con el peso y la sombra de la princesa Diana. Para muchos es una mujer que ha acabado viviendo con el amor de su vida. Pero para muchos más es la mala que rompió el matrimonio de una leyenda. Y sentar una villana en el trono no es muy popular. Por eso, hasta que habló la reina Isabel II, se dudaba de que llegara a ser coronada.

Lo será en una ceremonia, la de coronar al consorte, que no se veía desde 1937. Porque el esposo de Isabel II no fue coronado. Hay discriminación para el hombre en la monarquía británica porque el marido de una reina de linaje no es rey. Es príncipe consorte. Felipe de Edimburgo fue esposo de una reina, padre de un rey, pero nunca fue rey.

Camilla sí será coronada en una ceremonia parecida a la que vivió la madre de la reina Isabel II, la reina madre. Cuando Carlos ya haya sido coronado y entronizado, el arzobispo de Canterbury se dirigirá a Camilla. La ungirá con el aceite del ritual y le colocará la corona.

Usará una corona que se empleó ya en una coronación en 1911. Por primera vez en más de un siglo, una reina consorte no estrena corona. Dice Camilla que es por sostenibilidad y eficiencia. Pero quiere diferenciarla de alguna manera. Por ejemplo, va a añadir unos de los diamantes favoritos de la reina Isabel II, los 'Cullinan'.

No solo llevará la corona. Todos sus complementos tienen un mensaje. Con la corona van más complementos que ya se han usado en otras coronaciones. Mañana se le pondrá el anillo de la coronación de rubíes. Y se le darán dos cetros: uno de oro y otro de marfil. Este último es el de la polémica. Ha habido quejas de los animalistas por usar una joya de marfil. Más ella, que colabora con una ONG dedicada a salvar elefantes fundada por su hermano difunto.

Pero Camilla estrenará también una capa, o túnica. Entrará en la abadía con la capa que empleó su suegra. Y saldrá con una que le están confeccionando. Con motivos del campo como escarabajos, abejas y flores de su gusto, como el mirto. Cuatro pajes y dos damas van a ir con ella. Los cuatro pajes son tres de sus nietos y el hijo de un sobrino suyo. Los más pequeños. De entre 11 y 13 años. Y las damas son su hermana Anabelle y su amiga, madrina de su hija, la marquesa de Lansdowne. Una mujer que salió en su defensa cuando Harry dejó en mal lugar a Camilla en su libro.