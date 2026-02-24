Rosa Álvarez destaca que el testimonio de la meteoróloga de À Punt retrata a Mazón: "Nuestros familiares habrían sobrevivido si hubieran enviado la alerta"

Los detalles La presidenta de las víctimas de la Dana también ha revelado el profundo dolor que ha causado saber que Mazón se fue a dormir la noche de la tragedia. "Fue capaz de dormir esa misma noche, cuando nosotros, el pueblo de Valencia, estábamos ahogándonos. Cuando nuestros familiares estaban ahogados. Fue capaz de irse a dormir. O sea, ¿es un psicópata o no es un psicópata?", ha sentenciado.

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, criticó duramente la gestión de la Generalitat durante el episodio de fuertes lluvias. En la comisión del Congreso, la meteoróloga Victoria Roselló de À Punt defendió que no hubo apagón informativo, sino negligencia por parte de las autoridades, lideradas por Carlos Mazón. Roselló aseguró que À Punt informó en todo momento sobre la gravedad de la situación, pero las alertas no fueron transmitidas adecuadamente a la población. Álvarez acusó a Mazón de tener un perfil "psicópata" por su falta de empatía, señalando que se fue a dormir mientras el pueblo de Valencia sufría.

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, Rosa Álvarez, ha destacado la comparecencia de la jefa de meteorología de A Punt, Victoria Roselló, este lunes en la comisión del Congreso. Para Álvarez, esta comparecencia ha dejado, más claro aún, algo que ya saben todos los familiares de las víctimas. No hubo apagón informativo, sino negligencia de los mandos de la Generalitat, encabezados por el presidente Carlos Mazón.

"À Punt dedicó todo el día al seguimiento del episodio, dando toda la información, con imágenes de rescates de personas en tejados en Utiel. A las 12 de la mañana", decía a los diputados la meteoróloga Victoria Roselló. "Yo misma ese día presenté el informativo, el espacio del Tiempo", relató Roselló añadiendo que dijo en directo frases como "estamos en aviso rojo, la situación es crítica en la provincia de Valencia, no salgan de sus casas".

Unas informaciones en directo que no parece que calaran en los responsables de la Generalitat. "Nuestros familiares habrían sobrevivido prácticamente todos si hubieran enviado la alerta a la población", ha insistido Rosa en Al Rojo Vivo tras las palabras de la experta meteoróloga.

Y es más, la presidenta de las víctimas de la DANA ha descrito también el perfil "psicópata" de Mazón, que después de "horas desaparecido", tras terminar el Cecopi dio una rueda de prensa hablando de víctimas mortales y "se fue a dormir". Una acción que Rosa Álvarez ha denuncia que ha causado un tremendo dolor en los familiares de las víctimas. "Fue capaz de dormir esa misma noche, cuando nosotros, el pueblo de Valencia, estábamos ahogándonos. Cuando nuestros familiares estaban ahogados. Fue capaz de irse a dormir. O sea, ¿es un psicópata o no es un psicópata?", ha sentenciado.

"No es un insulto, es una definición, porque si tú buscas el significado, es una persona con una carencia absoluta de empatía que no entiende el dolor ajeno. Y es que es así. Si esa misma noche fue capaz de irse a dormir, cómo no se le puede clasificar así?", ha añadido.

