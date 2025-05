La Roca

El tenso debate de Pilar Vidal y Sara Ramos sobre la carrera de Ana de Armas: "Eso que estás diciendo es muy feo"

"Parece ser que si no sales con Tom Cruise, no llegas a ser nada en Hollywood", ha comentado Pilar Vidal. Una opinión que no ha sentado bien a su compañera de programa, Sara Ramos. Más información, en el vídeo de La Roca.