Tania Sánchez: "Es razonable que se revisen impuestos y que pongan mecanismos para que no acabe en beneficios empresariales desproporcionados"

"¿Esta oposición está por la labor de acompañar sobre las cosas que alivian las situaciones de penurias o está por seguir peleándose con Sánchez?", se ha preguntado la analista.

Tania Sánchez ha destacado en La Roca que "hay una parte del Gobierno que sigue exigiendo que se recupere una medida que estaba justificada por emergencia y tiene que ver con la prórroga de los alquileres firmados en la época de pandemia". "Esto tiene mucho que ver al final con el impacto de que hay un montón de condicionantes internacionales que dificultan la calidad de vida cotidiana de nuestra población", ha señalado.

Así, la analista ha defendido que "el Gobierno tiene que adoptar medidas en esa línea", a lo que ha añadido que "la oposición también tiene que decir de qué lado va a estar: si de discutir de cuáles son las medidas con las que está de acuerdo o de oponerse a todo". "Tiene que decidir si discute medida a medida en cuál está de acuerdo y en cuál no, o decir a todo que no porque es Pedro Sánchez", ha subrayado.

En la misma línea, la analista ha expresado que, "como estamos en un sistema democrático, la población tiene derecho a saber si esta oposición está por la labor de acompañar y debatir sobre las cosas que alivian sus situaciones de penurias por una circunstancia internacional o está por seguir peleándose con Pedro Sánchez". "Esto, sin quitarle responsabilidad al Gobierno", ha apostillado.

Así, la analista ha declarado que "es razonable que se revisen algunos impuestos" y también "que se pongan mecanismos de seguridad para que no acabe en beneficio empresarial desproporcionado y en aprovechamiento de situaciones de emergencia".

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