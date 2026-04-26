El nutricionista Pablo Ojeda, tajante: "La 'operación bikini' es la mayor estafa que hay; los batidos depurativos solo depuran tu bolsillo"

El nutricionista ha defendido que la 'operación bikini' "tiene que convertirse en una operación bienestar que tiene que durar todo el año", no solo unos meses antes de verano.

El nutricionista Pablo Ojeda ha hablado en La Roca sobre la 'operación bikini' y ha criticado que "es la mayor estafa que hay desde hace muchísimos años". "La 'operación bikini' no existe, sino que es para vender batidos depurativos que lo único que depuran es tu bolsillo, o barritas como esta, que tiene 350 calorías", ha señalado mientras mostraba una barrita que supuestamente da energía.

Así, Ojeda ha defendido que "la 'operación bikini' tiene que convertirse en una operación bienestar que tiene que durar todo el año". "Si tú necesitas una operación bikini, probablemente tu último problema es la comida y los tres o cuatro kilos que tienes", ha advertido, al tiempo que ha afirmado que "lo único que hace falta para una buena operación bikini es un bikini bonito".

Además, el nutricionista ha alertado de que "la obsesión por la pérdida de peso es el factor principal que hace que no bajes peso". "La gente se cree que cuando queremos perder peso solamente hay respuestas fisiológicas, pero también hay respuestas psicológicas donde la mente también hace que estés con el cortisol, con el estrés y con esa presión y lo que hace tu cuerpo es intentar acumular todo lo que pueda porque es una manera de supervivencia", ha indicado, al tiempo que ha expresado que una buena bajada de grasa sería de unos "400 gramos de media a la semana".

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