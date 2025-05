Tania Sánchez: "El genocidio en Gaza es al siglo XXI lo que fue el exterminio en manos de los nazis en el XX"

Siguen pasando los meses y, pese a las treguas momentáneas, Israel sigue asediando la Franja de Gaza sin reparos dejando un panorama desolador con cada ataque sobre zonas ya devastadas.

Ante esta situación, Tania Sánchez ha comparado la actuación israelí allí con la Alemania nazi: "Creo que el genocidio en Gaza es al siglo XXI lo que fue el exterminio en mano de los nazis en el siglo XX. Hay que empezar a decir que alto y claro que no estamos hablando de dinero, que estamos hablando de una cuestión humanitaria básica".

Por ello, la colaboradora ha pedido que se debe trabajar desde el Gobierno en que no se destine "ni un euro" a Israel en acuerdos comerciales: "Cueste lo que cueste, hay que dejar solo a Israel y, desde luego, no dar ni un solo euro de dinero público de este país ni de ningún otro país para que siga asesinando niños y mujeres en Gaza. Si estamos de acuerdo con esto, hay que debatir quién no lo está".

Si el PP está de acuerdo con Gaza y el resto de socios también, lo que hay que hacer es tomar las decisiones políticas entre todos para que esto sea así", ha concluido.