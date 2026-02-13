Urquizu (PSOE Aragón) confiesa estar "bastante desolado y triste" por las palabras de Óscar López sobre Lambán: "Uno tiene que saber pedir perdón"

"En política uno puede meter la pata. Es normal. Lo que pasa es que si metes la pata, la sacas. Lo que no puede ser es persistir con la pata dentro", afirma Ignacio Urquizu, miembro del PSOE en Aragón.

Ignacio Urquizu hoy, en la mesa de debate de Al Rojo Vivo, no habla como sociólogo, sino como miembro del PSOE en Aragón. Fue alcalde de Alcañiz de 2019 a 2023 y antes, entre 2015 y 2019, diputado del PSOE por la provincia de Teruel.

Las palabras de Óscar López sobre Lambán, fallecido este pasado agosto, para él cobran un significado más especial y personal. El ministro ha señalado a Lambán como culpable de los resultados electorales del PSOE en Aragón por su oposición a Jorge Azcón.

"Me siento, la verdad, bastante desolado y bastante triste, porque además este debate nos recuerda a una persona que no está y que no puede defenderse y que, además, creo que tiene una trayectoria política que le ha hecho ser merecedor del respeto de todos los aragoneses", defiende Urquizu.

De etse modo, Antonio García Ferreras comenta: "Tengo la sensación de que en el PSOE de Aragón, y hemos hablado con algunas personas, están muy, muy enfadados. Y no solo la gente más cercana a Lambán, sino también la gente más cercana al sanchismo".

Ante esto, Urquizu tiene una reflexión, que es la siguiente: "En política uno puede meter la pata. Es normal. Lo que pasa es que si metes la pata, la sacas. Lo que no puede es persistir con la pata dentro. Por tanto, creo que hay que tener un poco de humildad, saber que uno se ha equivocado, saber rectificar y pedir perdón. Es bueno en política también saber disculparse cuando uno se equivoca".

Sin embargo, "si no tienes ningún tipo de actitudes para hacer eso estando en política, es muy complicado representar a la gente. ¿Cómo vas a representar a los ciudadanos si no tienes humildad y no es capaz de rectificar?", añade y lamenta Urquizu.

En el vídeo podemos ver completa su reflexión, en la que además elogia al que fue su amigo, Javier Lambán. Confiesa además cómo habló con su mujer, tras estas declaraciones de López, quien le confesó estar "como todos, con tristeza".

