Montesinos, sobre el 'caso Koldo': "Por mucho que el PSOE diga que no pasa nada, es demoledor para ellos"

Pablo Montesinos ha reflexionado sobre todo lo que ha sucedido respecto al 'caso Koldo' durante esta semana, destacando que las imágenes que hemos vivido estos días, viendo a José Luis Ábalos y a Koldo García acudiendo al juzgado para declarar, es "extraordinariamente negativo" para los intereses del PSOE.

El periodista ha asegurado que cada vez que hacen ese paseíllo, que se niegan a colaborar con la justicia o que salen nuevos datos sobre las 'txistorras', el partido se ve afectado. "Por mucho que el PSOE diga que no pasa nada, es demoledor para ellos", ha señalado.

Una afirmación con la que ha estado de acuerdo Gemma Robles, que ha aprovechado para apuntar que la presión sobre Koldo y Ábalos está creciendo judicialmente y también fuera.

Una misma situación que está viviendo el PSOE, porque "los socios están esperando ver qué pasa con las investigaciones que la UCO tiene abiertas", especialmente la de "la posible o no financiación irregular". Por tanto, ha destacado que cree que este caso va a darle "muchos disgustos al PSOE".

