Silvia Abril reivindica el sentido del humor para encarar "cualquier edad". "El sentido del humor nos salva siempre, en todas las circunstancias", sostiene la humorista, que habla de su experiencia ante la 'crisis de los 50' en su nuevo libro: 'Pérdidas de risa. Historias de una mujer imperfecta'.

Preguntada acerca de algo que no sabía y que hubiera agradecido que le contaran antes, Abril lo tiene claro: "Que la maternidad no es tan maravillosa, está sobrevalorada, hay cosas que no se cuentan porque si no, igual nos hubiéramos extinguido". Además, apunta otra cosa que ha descubierto a los 50: "Te levantas y eres Robocop, que te duele una cosa, que te duelen incluso las plantas de los pies", bromea.