Juan del Val, tras conocer que el cacao está en peligro: "Entonces habrá que tener más sexo..."

El escritor ha reaccionado a la información que ha dado el divulgador científico Ricardo Moure, quien ha indicado que el cambio climático "se está cargando las plantaciones de cacao".

El divulgador científico Ricardo Moure ha indicado en La Roca que el cambio climático "se está cargando las plantaciones de cacao". "En los últimos años, por ejemplo, en Ghana y Costa de Marfil, que es donde se produce el grueso de la producción de cacao, ha bajado un 30% la producción y por eso está tan caro", ha explicado.

En este sentido, Moure ha señalado que "cada vez tenemos más patrones de lluvias en péndulo, es decir, pasamos de sequía a lluvias torrenciales y esto está afectando muchísimo al cultivo de cacao, que es un cultivo en riesgo". "Le afecta el calor, le afecta la sequía y ahora se ha visto también que le afecta cuando cae la lluvia en plan inundación, porque se carga las vainas de cacao y también puede hacer que reboten del suelo un montón de patógenos que llegan a la vaina de cacao se la cargan y luego esa vaina ya no se puede comer", ha añadido.

"Entonces habrá que tener más sexo", ha comentado Juan del Val tras conocer la información, a lo que ha apostillado que "el chocolate es el sustituto de del sexo". "Siempre se ha dicho eso, por eso digo que si no se puede comer chocolate, pues tendrás que hacer lo que puedas", ha bromeado.

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